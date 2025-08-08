Mallorca-Urlaubstipps von Bachelor-Freundin Katja - das waren ihre Highlights

„Mallorca Dump“, verkündet Bachelor-Freundin Katja am Donnerstag auf Instagram. Das heißt so viel wie: Schaut mal, was ich auf Mallorca Tolles gemacht habe - untermalt von 15 Bildern. Auf den meisten davon ist Katja selbst zu sehen, im Bikini, im eleganten Abendkleid, beim Uno-Spielen am Strand, bei einem schicken Essen.

Katja im Mallorca Urlaub: Teures Essen, kleine Portionen, gute Laune

Aber die Hauptsache: ihre Empfehlungen für einen Mallorca-Urlaub. Als Erstes: Ein Essen im „Es Princep“, einem Restaurant auf einer Dachterrasse in Palma mit Blick über die Stadt und das Meer. „Istagrammable: 10/10“, lobt Katja. Der Service bekommt dagegen nur sechs Punkte - und das bei kleinen Portionen, die teuer sind. Na, wenn sie es sich leisten kann. Ihr Gesichtsausdruck auf dem Bild könnte jedenfalls entspannter nicht sein.

Weiter geht es mit den schönsten Stränden - unter anderem Es Trenc, Carlo des Moro und Cala Llombards. Und nicht nur schöne, sondern auch praktische Tipps gibt die 30-Jährige, denn als Nächstes geht es um die besten Parkplätze in Palma.

„So viele Menschen“ - Strandtag eher anstrengend als entspannend?

Einen der genannten Strände, Carlo des Moro, stellt sie genauer vor. Das erste Bild der Bucht wirkt verlockend, doch dann folgt ein Video des Strandes, auf dem sich die Menschen tummeln wie Sardinen in der Büchse. Schon vor vier Tagen postete Katja ein Video, wie sie nicht einmal einen Platz findet, um ihr Handtuch auszubreiten. Entspanntes Sonnenbaden - Fehlanzeige!

Das tut Katjas Freude am Urlaub jedoch offensichtlich keinen Abbruch. Auf Bild acht strahlt sie mit nassen Haaren und Kussmund in die Kamera, Bild neun und zehn verraten, wie miserabel Katja im Uno-Spielen ist. Die Karten spiegeln sich in ihrer Sonnenbrille.

Was Bachelor Dennis Gries währenddessen in seinem Ibiza-Urlaub mit den Jungs erlebt, ist hier zu lesen.

„Im August verreisen? Nein danke.“

Weiter lobt Katja die Gassen Palmas, die so gut zum Bildermachen geeignet sein sollen. Vom Hotel scheint sie allerdings nicht so begeistert gewesen zu sein. Das erhält in ihrer Wertung sieben von zehn Punkten.

Auch wenn Mallorca in der Sommerzeit traumhaft schön ist, scheint Katja zu bereuen, dass sie mitten in der Urlaubszeit zu der Lieblingsinsel der Deutschen gereist ist. Zum letzten Foto schreibt sie: „Im August verreisen? Nein danke. Wer war im August NICHT auf Mallorca?!“

Lesen Sie auch: Beziehungskrise vor dem Urlaub – Katja und Dennis veröffentlichen Streitvideo