Erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten? Thomas Müller kurz vor historischem Sieg

Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, Günter Netzer - die Liste der legendären deutschen Fußballer ist verhältnismäßig lang. Ohne Zweifel haben Beckenbauer und Co. ihren Platz im deutschen Fußball-Olymp verdient, aber wenn es aber nach der Anzahl der gewonnenen Titel geht, haben zwei andere deutsche Fußballer die Nase eindeutig vorn. Toni Kroos, der seine Karriere jüngst beendet hat, und Thomas Müller sind demnach die erfolgreichsten deutschen Fußballer.

Kroos und Müller: Beide haben jeweils 34 Titel gewonnen

Sowohl Kroos als auch Müller haben jeweils 34 Titel mit ihren Vereinen und der Nationalmannschaft gewonnen. Kroos gewann mit dem FC Bayern und Real Madrid 33 Titel - darunter die Champions League, nationale Meisterschaften und Pokalturniere. Mit der DFB-Auswahl gewann Kroos 2014 auch die Weltmeisterschaft in Brasilien: insgesamt also 34 Titel.

Ähnlich sieht es auch bei Thomas Müller aus. Der 36-jährige Ex-Bayern-Star kommt ebenfalls auf 33 Titel mit den Bayern und gewann, gemeinsam mit Kroos, 2014, die Fußballweltmeisterschaft. Dementsprechend steht es unentschieden zwischen Thomas Müller und Toni Kroos. Der Unterschied jedoch: Thomas Müller ist noch aktiv im Fußballgeschäft, während Kroos seine Fußballer-Karriere bereits beendet hat.

Holt Thomas Müller jetzt Titel Nummer 35?

In der Nacht zum Donnerstag, um 4 Uhr mitteleuropäischer Zeit, könnte Müller einen weiteren Titel in seiner Karriere gewinnen. Mit seinem neuen Team, den Vancouver Whitecaps, hat der 36-jährige Oberbayer die Chance, die kanadische Meisterschaft zu gewinnen.

Die Vancouver Whitecaps, mit denen Müller in der Major League Soccer (MLS) antritt, trifft auf den Vancouver FC aus der kanadischen Premier League. Für beide Teams ist das Finale um die kanadische Meisterschaft eine Premiere. Bislang gab es noch kein Aufeinandertreffen beider Teams.

Die Chancen auf den Gewinn der kanadischen Meisterschaft und seinen 35 Titel stehen für Thomas Müller allerdings relativ gut. Der MLS-Club konnte den Titel dreimal in Folge gewinnen, steht in der stärkeren MLS auf Rang zwei der Western Conference und gilt deswegen als der klare Favorit.