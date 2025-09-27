Das würde FC-Bayern-Legende Thomas Müller in Vancouver am liebsten erreichen

Thomas Müller hat in seiner aktiven Karriere als Profi-Fußballer eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gilt. Fertig ist der 36-Jährige allerdings noch nicht. Bei seinem neuen Verein in Kanada, den Vancouver Whitecaps, hat er große Pläne und will vor allem den Fans etwas bieten, wie er jetzt verriet.

Thomas Müller: Das sind seine größten Errungenschaften

Gegenüber t-online sprach Müller erst über seine vergangenen Leistungen: „Der wichtigste Titel ist natürlich der Weltmeistertitel, weil man den nur alle vier Jahre gewinnen kann und dieses Turnier weltweit die größte Aufmerksamkeit erhält“, sagte der Fußballer.

Doch auch andere Siege gehören zu seinen Glanzleistungen: „Wir hatten in den Jahren 2013 mit dem Triple beim FC Bayern München und 2014 mit Double und dem WM-Sieg in Brasilien eine extrem erfolgreiche Zeit, in der wir großartig gespielt haben“, fasst Thomas Müller seine größten Titel zusammen.

Die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller in der MLS-Saison 2025

Die lebende FC-Bayern-Legende, die 25 Jahre für den Münchner Verein spielte, wechselte nach der Club-WM im Sommer zu den Vancouver Whitecaps, die in der Major Soccer League (MLS) in Nordamerika spielen. Der Verein belegt derzeit in der Tabelle der Western Conference den zweiten Platz.

Die Teilnahme für die Playoffs, die im Oktober starten und in denen um die begehrte MLS-Trophäe gekämpft wird, haben die Whitecaps sich bereits gesichert. Und das auf herausragende Weise: Die „Caps“ sicherten sich einen historischen 7:0-Sieg gegen Tabellenführer Philadelphia Union. Thomas Müller schnürte bei dem Spiel einen Hattrick.

So bereitet sich Müller auf das nächste Spiel vor

Nachdem Müller dann in zwei Spielen verletzungsbedingt gefehlt hatte, ist er jetzt zurück im Training, um sich auf das kommende Spiel gegen Seattle am Sonntag vorzubereiten:

Das würde Thomas Müller in Vancouver am liebsten schaffen

Sein Ziel für die Saison 2025 in der MLS hat der 36-Jährige klar vor Augen: „Am liebsten würde ich den Fans natürlich ein volles Vancouver-Whitecaps-Stadion zeigen, in dem ich die MLS-Trophäe mit meinen Teamkollegen in die Luft stemme“, sagte Müller zu t-online.

„Aktuell spielen wir ganz gut und sind in der Tabelle oben. Die Playoffs beginnen Ende Oktober und dann zählt‘s. Mal sehen, ob‘s am Ende klappt“, fügte der Fußballer hinzu.

Kommt Müller irgendwann zurück zum FC Bayern München?

Doch trotz seiner sportlich guten Leistungen bei den Vancouver Whitecaps und seiner offenbar gefundenen neuen Heimat in Kanada, die er seinen Fans kürzlich auch vorstellte, lässt ihn der FC Bayern München wohl nicht los. Vor einiger Zeit kam er sogar zurück nach München, um dort unter anderem zu trainieren:

Klar ist auch: Der FC Bayern wünscht sich, dass Thomas Müller nach seiner aktiven Zeit als Fußballer eine Führungsrolle beim Rekordmeister einnimmt. Auf die Frage, ob er irgendwann nach München zurückkehre, antwortete Müller so: „Bayern wird immer meine Heimat bleiben“, sagte der 36-Jährige dem Onlineportal, „aber erst mal genieße ich das Leben in Kanada und versuche, hier erfolgreich Fußball zu spielen.“