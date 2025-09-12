„Mein neues Zuhause“: Thomas Müller erkundet Vancouver

Nach seiner Zeit beim FC Bayern zieht es Thomas Müller zu neuen Ufern. Der Fußballstar wechselte von der Bundesliga zur Major Soccer League (MLS) in Nordamerika. Dort steht er für die Vancouver Whitecaps auf dem Feld. Die Länderspielpause nutzt Müller, um seine neue Heimat zu erkunden.

Mit dem Fahrrad durch die Großstadt

Vor einigen Wochen wechselte Thomas Müller vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps. Die Mannschaft nahm den Fußballstar und Weltmeister von 2014 mit offenen Armen auf, seine Ankunft sorgte für Begeisterung bei den Fans. Um sich in der kanadischen Großstadt zurechtzufinden, unternahm Thomas Müller eine Sightseeing-Tour, ganz sportlich auf dem Fahrrad.

Wie findet Thomas Müller seine neue Heimat?

Die Eindrücke der Tour teilte er mit einem Video, das er am Dienstag auf seinem Instagram-Account hochlud. Dazu schreibt Müller: „Vancouver ist für mich eine der schönsten Städte der Welt. 🌏“. Besonders gefallen Müller unter anderem „die Kombination aus natürlicher Schönheit und urbanem Charme“, die majestätischen Berge sowie die Parks.

Besondere Eindrücke von Vancouver

Auf dem Video radelt Thomas Müller als Teil einer Sightseeing-Gruppe durch die kanadische Großstadt an der Westküste von British Columbia. Der Stadtführer legt dabei immer wieder Stopps ein, um auf besondere Sehenswürdigkeiten der Stadt einzugehen. Unter anderem erkundet die Gruppe den Stanley Park mit dem „Beaver Lake“, dem größten natürlichen See in Vancouver. Den Park hebt auch Thomas Müller hervor. Auch der Stadtführer verrät, dass der See im Park sein Lieblingsplatz in der Stadt ist. Neben dem Stanley Park erkundet die Gruppe noch die Staumauer, Kunstwerke und Stadtviertel von Vancouver.

Thomas Müller zieht es immer noch nach Bayern

Zum Schluss hebt Thomas Müller mit dem Wasserflugzeug ab, um seine neue Heimat aus luftiger Höhe zu betrachten. „Die Stadt müsst ihr gesehen haben“, sagt Müller auf Englisch. Seine alte Heimat hat der Fußball-Star allerdings nicht vergessen. Vergangene Woche war er für einen Kurztrip in Bayern. Dort trainierte er mit dem FC Bayern und feierte mit Bastian Schweinsteiger und Felix Neureuther auf dem Rosenheimer Herbstfest.

Das ist Thomas Müller

Geboren am 13. September 1989 in Weilheim in Oberbayern

Vereine: FC Bayern München (2008-2025), Deutsche Nationalmannschaft (2010-2024), Vancouver Whitecaps (seit 2025)

Für den FC Bayern stand Müller in 503 Spielen auf dem Feld und erzielte dabei 150 Treffer. Für das DFB-Team spielte er 131 Mal und schoss 45 Tore.

2013 und 2020 gewann Müller mit dem FC Bayern das Triple aus Championsleague, Meisterschaft und DFB-Pokal

Thomas Müller ist seit 2009 mit der Dressurreiterin Lisa Müller verheiratet, das Paar betreibt eine Reitanlage in Otterfing bei München