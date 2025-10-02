Magic Müller! Thomas Müller ist jetzt der erfolgreichste Fußballer Deutschlands

Thomas Müller hat sich in der Nacht zum Donnerstag einen weiteren Titel gesichert. Mit seinem neuen Team, den Vancouver Whitecaps, holte der 36-Jährige die kanadische Meisterschaft. Im Finale der Canadian Championship setzten sich die Whitecaps mit 4:2 gegen den Vancouver FC durch.

Müller mit Tor und Assist beim Meisterschaftssieg der Vancouver Whitecaps

Thomas Müller war an der vierten Meisterschaft der Whitecaps in Folge maßgeblich beteiligt. Der ehemalige Bayern-Star bereitete in der 5. Minute ein Tor vor und verwandelte in der 10. Spielminute einen Strafstoß. In der 79. Spielminute wurde Thomas Müller ausgewechselt - unter Standing Ovations der Zuschauer.

Thomas Müller holt Titel Nummer 35

Für Müller ist die kanadische Meisterschaft nun Titel Nummer 35. Damit hat seinen ehemaligen Teamkollegen Toni Kroos überholt - beide hatten zuletzt 34 Titel mit Verein und Nationalmannschaft in den Büchern.

Thomas Müller: „Erfolgreichster Titel-Hamster“

Gegenüber SportBild sagte Müller, dass er sich eher als „Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands“ bezeichnen würde. Die Frage sei eher, wie man diese Titel gewichten würde. Der eine sei öfter nationaler Meister geworden und der andere habe dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto, so Müller weiter. Im Gegensatz zu Thomas Müller kann der ehemalige Real Madrid-Spieler Toni Kroos auf sechs Champions-League-Titel verweisen - Thomas Müller gewann die höchste europäische Spielklasse dagegen zweimal.

Das sind die Titel von Thomas Müller

Weltmeister 2014

2 Champions-League-Siege (2013, 2020)

2 Uefa-Super-Cup-Siege (2013, 2020)

2-facher Klubweltmeister (2013, 2020)

13 Deutsche Meisterschaften (2010, 2013-2023, 2025)

6 Deutsche Pokalsiege (2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020)

8 Deutsche Superpokalsiege (2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020 - 2022)

1 kanadische Meisterschaft (2025)

Infos zu Thomas Müller

Thomas Müller wurde am 13. September 1989 in Weilheim in Oberbayern geboren und spielt im offensiven Mittelfeld und Sturm. Nach sieben Jahren bei seinem Heimatverein TSV Pähl wechselte Müller 2000 in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Von 2008 bis 2025 spielte Müller in der ersten Mannschaft des FC Bayern München. Zudem war er von 2010 bis 2024 Nationalspieler in der Herren-DFB-Auswahl. Müller ist seit 2009 mit der Dressurreiterin Lisa Müller verheiratet. Beide betreiben einen Reiterhof bei München.