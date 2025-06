Verbrechen am Bodensee: Diese TV-Krimis begeistern ein Millionenpublikum

Bereits seit 2014 produzieren ZDF und ORF die erfolgreiche Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“. Alle bislang 22 Folgen waren äußerst erfolgreich und erreichten ein Millionenpublikum. Hier erfahrt ihr alles rund um die Erfolgskrimis vom Bodensee.

Handlungsort und Drehorte von „Die Toten vom Bodensee“ sind meist die österreichische Bodenseegemeinde Bodensee und Lindau am Bodensee auf deutscher Seite. Hier löst Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer zunächst mit seiner österreichischen Kollegin Hannah Zeiler brutale Morde oder Entführungen auf. Später ersetzt die österreichische Ermittlerin Luisa Hoffmann Oberländers Kollegin Hannah Zeiler. Drehorte sind unter anderem Bregenz, Lindau, Hard, Lauterach, Feldkirch.

Alle Episoden von „Die Toten vom Bodensee“

Bislang wurden 22 Filme der Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“ produziert und ausgestrahlt. Eine 23. Folge ist in den Startlöchern. Die erste Episode „Die Toten vom Bodensee“ lief zunächst am 11. Oktober 2014 im ORF und am 3. November 2014 im ZDF. Regie führte Andreas Linke, das Drehbuch wiederum stammte von Thorsten Wettcke. Insgesamt sahen alleine im ZDF rund 6,6 Millionen Menschen die erste Folge.

Die Toten vom Bodensee: Episodenliste

Die Toten vom Bodensee (2014)

Familiengeheimnis (2015)

Stille Wasser (2016)

Die Braut (2017)

Abgrundtief (2017)

Der Wiederkehrer (2018)

Die vierte Frau (2018)

Der Stumpengang (2019)

Die Meerjungfrau (2019)

Fluch aus der Tiefe (2020)

Der Blutritt (2020)

Der Wegspuk (2020)

Der Seelenkreis (2021)

Das zweite Gesicht (2022)

Unter Wölfen (2022)

Nemisis (2023)

Der Nachtalb (2023)

Atemlos (2024)

Die Messias (2024)

Nachtschatten (2024)

Die Medusa (2025)

Das Geisterschiff (2025)

Hauptcharaktere: Das sind die Ermittler von „Die Toten vom Bodensee“

Die wichtigsten Charaktere der Kriminalreihe sind Hauptkommissar Micha Oberländer aus Lindau, die österreichische Kriminalinspektorin Hannah Zeiler, Kriminalinspektor Thomas Komatscheck und Mordermittlerin Luisa Hoffmann. Nach dem Tod von Hannah Zeiler in der Folge „Nemesis“ übernimmt Luisa Hoffmann deren Job an der Seite von Oberländer. Ebenfalls regelmäßige Auftritte haben der Rechtsmediziner Dr. Thomas Egger und Luna Oberländer, Tochter von Hauptkommissar Micha Oberländer.

Das sind die wichtigsten Darsteller von „Die Toten vom Bodensee“

Michael Koeberlin spielt bereits seit der ersten Folge die Rolle des Hauptkommissars Micha Oberländer. Koeberlin wurde 1974 in Mainz geboren und war unter anderem bereits in „Das Jesus Video“ und „Kommissar Marthaler“ zu sehen.

Nora Waldstätten spielte von Episode 1 bis Episode 15 die Kriminalinspektorin Hannah Zeiler. Die österreichische Schauspielerin wurde 1981 in Wien geboren und stand auch in den Eberhofer-Krimis „Grießnockerlaffäre“, „Sauerkrautkoma“ und „Kaiserschmarrndrama“ vor der Kamera.

Seit der 15. Episode gehört Alina Fritsch zum Cast von „Die Toten vom Bodensee“. Als Nachfolgerin von Hannah Zeiler ermittelt sie als Luisa Hoffmann an der Seite von Micha Oberländer. Fritsch wurde ebenfalls in Wien geboren und war unter anderem im Ensemble des bekannten Wiener Burgtheaters.

„Die Toten vom Bodensee: Ausstrahlungstermine 2025“

Die Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“ wird auch im Ausland gesehen. Dort heißt die Reihe „Murder by the Lake“. Am Dienstag, 24. Juni 2025 um 20.15 Uhr zeigt 3Sat erneut die 2020 erstausgestahlte Episode „Der Blutritt“. Dabei ermitteln Oberländer und Zeiler nach einem fast tödlichen Schuss aus einer Armbrust während einer Reiterprozession.

„Die Toten vom Bodensee“: Bekannten Sendetermine 2025

Di., 24. Juni ab 20.15 Uhr: „Die Toten vom Bodensee - Blutritt“ (3Sat)

Mi., 25. Juni ab 00.50 Uhr: „Die Toten vom Bodensee - Blutritt“ (3Sat)

Sa., 28. Juni ab 22.00 Uhr: „Die Toten vom Bodensee - Der Wegspuk“ (ORF 2)

Sa., 12. Juli ab 20.15 Uhr: „Die Toten vom Bodensee - Der Nachtalb“ (ORF 2)