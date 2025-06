Dieses Schloss am Bodensee zählt zu den teuersten Seeblick-Villen Deutschlands

Wer eine Luxusvilla an einem See haben will, muss tief in die Tasche greifen. Das beweist ein Ranking der Onlineplattform immoscout24. Das Immobilienportal hat eine Top-10-Liste mit den teuersten deutschen Immobilien mit Seeblick erstellt. Auf der Liste steht auch ein ehemaliges Schloss am Bodensee.

Bodensee-Schloss Kattenhorn in Öhningen steht zum Verkauf

Das Schloss Kattenhorn in Öhningen auf der Halbinsel Höri im Landkreis Konstanz soll acht Millionen Euro kosten und landet damit auf Platz drei des immoscout24-Rankings. Das Schloss ist zwar nicht die teuerste, aber mit Abstand die älteste Immobilie in der Top 10. Die Wasserburg wurde vermutlich Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut. Das Bauwerk wurde im Jahr 1391 erstmals erwähnt.

Das waren die Besitzer von Schloss Kattenhorn

Der erste Besitzer von Schloss Kattenhorn war Hermann Kremlich, der aus einer Ritterfamilie stammte. 1402 gelangte die Wasserburg in den Besitz der Grafen von Fürstenberg. Nach wechselnden Besitzern ging das Schloss wieder an Fürstenberg zurück, bis es 1867 an den Schaffhauser Junker Johann Heinrich Im Thurn verkauft wurde. Dieser ließ das Schloss umgestalten, so wurde der Turm und ein paar Wassergräben entfernt. Zudem ließ er den Garten neu anlegen.

Nach seinem Tod verkaufte seine Witwe es an einen ehemaligen Artillerie-Leutnant und dieser verkaufte es wiederum an einen Arzt. Nach weiteren Besitzerwechseln befindet sich Schloss Kattenhorn wieder in Privatbesitz - bis jetzt.

Traumhafte Lage und historische Bedeutung

Im Inserat auf immoscout24 wird Schloss Kattenhorn als „Kulturdenkmal mit besonderer Bedeutung“ in einer traumhaften Lage beschrieben. Das Herrenhaus bietet mit 13 Zimmern und 332 Quadratmetern reichlich Platz. Das Grundstück selbst ist dem Inserat zufolge 5456 Quadratmeter groß. Das Schloss steht unter Denkmalschutz und könne vielseitig genutzt werden - etwa als Event-Location oder Privat-Domizil.

Das ist die teuerste Luxus-Immobilie mit Seeblick

Spitzenreiter auf der Liste der luxuriösesten Häuser mit Seeblick ist übrigens eine Jugendstilvilla in Berlin-Grunewald für schlappe 12,9 Millionen Euro.

Dahinter auf Platz zwei befindet sich eine Landhausvilla am Tegernsee für 11,5 Millionen Euro. Am Tegernsee befindet sich auch das Schlusslicht des Rankings. Platz 10 geht an ein Einfamilienhaus mit Seeblick für „nur“ 5 Millionen Euro. Verglichen mit den anderen Luxushäusern, ein regelrechtes Schnäppchen.