Das sind die sieben schönsten Burgen in Baden-Württemberg

Die Osterferien in Baden-Württemberg haben begonnen. Was macht man nun in den kommenden zwei Wochen? Unser Tipp: ein Ausflug zu einer der vielen Burgen im Bundesland. Wir stellen hier sieben der schönsten Burgen in Baden-Württemberg vor.

Burg Hohenzollern

Die Burg Hohenzollern liegt in der Gemeinde Bisingen im Zollernalbkreis. Die Burg ist der Stammsitz des preußischen Königshauses und der Fürsten von Hohenzollern. Bei der Burg, die man heute besuchen kann, handelt es sich bereits um die dritte Festung auf dem Zollerberg. Sie wurde nach Zerstörung und Zerfall in den Jahren 1850 bis 1867 größer und schöner neu erbaut.

Nach wie vor befindet sie sich im Privatbesitz der Familie Hohenzollern. Die Burganlage ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Die Schauräume öffnen von 10 bis 18 Uhr. Beim Besuch der Burg Hohenzollern gibt es Zugang zu mehreren Gemächern, der Schatzkammer und dem Keller, wo alte Schätze und historische Sammelstücke beherbergt sind. Die Preise:

Erwachsene/Rentner: 26 Euro Onlineticket / 29 Euro Tageskasse

Ermäßigt (Behinderte und Schüler / Studenten ab 18 Jahren): 16 Euro Onlineticket / 19 Euro Tageskasse

Kinder (12 bis 17 Jahre): 14 Euro Onlineticket / 17 Euro Tageskasse

Kinder bis 11 Jahre: frei

Familienkarte (Zwei Erwachsene und eigene Kinder bis 17 Jahre): 58 Euro Onlineticket / 68 Euro Tageskasse

Die Burg Hohenzollern befindet sich zwar in Privatbesitz, kann aber besichtigt werden. Foto: Krauthöfer, Imago Images (Archivbild)

Burgruine Hohenneuffen

Die Burg Hohenneuffen ist die größte Ruine in der Schwäbischen Alb und liegt in Neuffen im Landkreis Esslingen. Laut der Webseite des Landes Baden-Württemberg ist die Burg 700 Jahre alt und wurde in dieser Zeit immer wieder aus- und umgebaut. Sie war fast zwei Jahrhunderte der Sitz der Herren von Neuffen. Im Jahr 1301 ging sie in den Besitz der Grafen von Württemberg über.

Heute ist die Festungsruine ein beliebtes Ausflugsziel. Es gibt dort ein Restaurant, Biergarten und Kiosk. Der Eintritt in die Burg ist frei. Vom Hohenneuffen aus bietet sich ein toller Ausblick entlang der Albkette über das Neckarland, über die Stuttgarter Höhen bis hin zum Schwarzwald und ins Schwäbische Bergland. (Lies auch: Diese 7 Schlösser zählen zu den schönsten in Baden-Württemberg)

Eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Gegend: die Burgruine Hohenneuffen. Foto: imagebroker, Imago Images (Archivbild)

Burg Rötteln

Die Burg Rötteln ist im Dreiländereck von Schweiz, Frankreich und Deutschland bei Lörrach gelegen. Sie ist die drittgrößte Burgruine in Baden und eine der imposantesten mittelalterlichen Festungen, schreibt das Land Baden-Württemberg auf seiner Webseite. An der höchsten Stelle der Burg erhebt sich der Bergfried.

Aufmerksame Besucherinnen und Besucher entdecken dort vielleicht aufwendig verzierte Quadersteine. Sie sind mit einem dünnen Netz aus Linien überzogen. Solche Steine gibt es normalerweise nicht an einer Burg zu entdecken – eher an Kirchen aus dem 11. Jahrhundert. Die Burg ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise:

Erwachsene: 3 Euro

Ermäßigt: 2,50 Euro

Kinder: 1,50 Euro

Die Burg Rötteln liegt im Dreiländereck von Schweiz, Frankreich und Deutschland. Foto: Peter Schickert, Imago Images (Archivbild)

Burg Wertheim

Die Burg Wertheim ist noch gut erhalten und befindet sich auf einer schmalen Bergzunge zwischen den beiden Tälern von Main und Tauber oberhalb der Stadt Wertheim. Besucherinnen und Besucher können die Burgruine nahezu komplett besichtigen. Es gibt Führungen und immer wieder finden dort Veranstaltungen wie das Burgfilmfest Wertheim statt.

Auf der Burg gibt es außerdem ein Restaurant, in dem man entweder drinnen im historischen Gemäuer oder draußen mit Blick auf die Stadt essen kann. Die Burgruine ist ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet, der Eintritt kostet zwei Euro pro Person.

Die Burg thront oberhalb der Stadt Wertheim. Foto: Depositphotos, Imago Images (Archivbild)

Burgruine Reußenstein

Die Burgruine Reußenstein zählt zu den schönsten Ruinen in der Schwäbischen Alb. Sie liegt auf einer Höhe von 760 Metern oberhalb von Neidlingen am Nordrand der Region. Von dort oben aus bietet sich ein toller Blick ins Neidlinger Tal. Die Ruine erreicht man nur zu Fuß oder mit dem Rad, der Eintritt ist frei.

Gegen 1270 wurde mit dem Bau der Burg begonnen. Bauherr war die aus Kirchheim stammende Niederadelsfamilie Reuß. Mehrmals wechselte der Besitzer der Burg, bis sie im 16. Jahrhundert schließlich aufgegeben wurde. Der Landkreis Esslingen kaufte die Burg schließlich und ließ sie in den Jahren 1965 und 1966 für Besucher herrichten.

Die Ruine Reußenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel auf der Schwäbischen Alb. Foto: imagebroker, Imago Images (Archivbild)

Festungsruine Hohentwiel

Die Festungsruine Hohentwiel liegt auf dem gleichnamigen Berg Hohentwiel im Landkreis Konstanz in der Nähe des Bodensees. Von dort aus bietet sich laut der Webseite des Landes Baden-Württembergs die schönste Aussicht des Landes. Man blickt vom Bodensee über die Hügel des Hegaus bis zu den Schweizer Alpen. Die Burg entstand im zehnten Jahrhundert und entwickelte sich von der Ritterburg zur Landesfestung.

Noch heute sind die Überreste der Ritterburg und des damaligen Fürstlichen Hauses zu sehen. Außerdem ist die frühere Küche noch sehr gut erhalten mit der Zisterne, Resten eines Rundturms an der Nordostecke und den Fenstergewänden. Die Burg ist täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet. Die Eintrittspreise:

Erwachsene: 5 Euro

Ermäßigt: 2,50 Euro

Familien: 12,50 Euro

Die Festungsruine Hohentwiel ist eine der größten Festungsruinen Deutschlands. Foto: imagebroker, Imago Images (Archivbild)

Burg Meersburg

Ebenfalls ein tolles Ausflugsziel am Bodensee ist die Burg Meersburg. Sie ist die älteste bewohnte Burg Deutschlands und kann dennoch besichtigt werden. Dort finden regelmäßig Konzerte und Aktionen wie die „Belebte Burg“ statt, wenn Darstellerinnen und Darsteller wie zu mittelalterlichen Zeiten auf der Burg leben.

Bei einem Rundgang haben die Besucherinnen und Besucher Zugang zu über 35 Räumen, wo sie mehr über den Alltag der Menschen aus vergangenen Epochen erfahren. Die Burg ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Das sind die Preise:

Erwachsene: 12,80 Euro

Jugendliche (14 bis 18 Jahre, mit Schülerausweis): 10 Euro

Kinder (6 bis 13 Jahre): 8 Euro

Ermäßigt (Senioren, Studenten, Schwerbehinderte, Wehr- und Zivildienstleistende erhalten 10 Prozent Ermäßigung): 11,50 Euro

Familienkarte (zwei Erwachsene mit mindestens einem Kind oder Schüler bis 18 Jahre, oder ein Erwachsener mit mindestens zwei Kindern oder Schülern bis 18 Jahre): Jeweils 25 Prozent Rabatt pro Person

Die Burg Meersburg ist wunderschön am Bodensee gelegen. Foto: Westend61, Imago Images (Archivbild)

Stand: 12. April 2025, alle Angaben ohne Gewähr.