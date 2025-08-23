Nach intimen Fotos mit Bill Kaulitz: Ex-Freundin outet Reality-Star plötzlich auf Instagram

Sind intime Bilder mit Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz der wahre Grund für die Trennung zweier Promis? Im deutschen Reality-TV waren Yeliz Koc und Jannik Kontalis aus verschiedenen Formaten als Paar bekannt, doch seit ein paar Monaten sind die beiden getrennt. Das Ende ihrer Beziehung sorgt allerdings immer noch für Wirbel. Denn nachdem lange nicht bekannt war, weshalb sich Koc und Kontalis getrennt hatten, meldete sich nun Koc auf Instagram bei ihren Fans – und outete ganz unerwartet ihren Ex. Dabei spielte auch Kaulitz eine Rolle.

Party-Fotos mit Bill Kaulitz heizen Spekulationen an

Seit der Trennung der beiden Realitystars hatte es zahlreiche Spekulationen von Fans gegeben, was der Grund für die Trennung sein könnte. Dann tauchten Mitte August auch noch intime Party-Fotos auf, die Jannik Kontalis mit dem Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz zeigten. Auf einer Party in Berlin sollen die beiden geflirtet haben, dabei sind sie sich wohl sehr nahe gekommen.

Die Bilder sorgten für weitere Spekulationen unter Fans und anderen Reality-Stars. Wie joyn.de schreibt, schilderten Augenzeugen wohl die Stimmung zwischen den beiden als „sehr vertraut und flirty“. Sogar über einen angeblichen Kuss wurde demnach berichtet. Kaulitz berichtete im Podcast mit seinem Bruder in letzter Zeit zudem immer wieder von Dates, auch wenn es mit der Suche nach der großen Liebe nicht immer so gut zu klappen scheint.

Nach intimen Fotos mit Bill Kaulitz: Koc outet Kontalis

Kondalis‘ Ex Yeliz Koc wandte sich auf ihrem Instagram-Profil in einer Story an ihre Follower: „Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen.“ Was dann in der Story folgt, ist nichts weniger als ein überraschendes und vermutlich unfreiwilliges Outing von Kontalis. Denn Koc schreibt weiter, Grund für die Trennung sei gewesen, dass Jannik auf Männer stehe. Sie habe es anfangs nicht gewusst und erklärt ihre Wortmeldung auf Insta: „Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich ihn auch nicht outen wollte“, so Koc. Aber da es jetzt „sowieso öffentlich ist, kann ich euch den erneuten Trennungsgrund nennen.“

Nach Yeliz‘ Äußerungen meldete sich auch Jannik Kontalis auf Instagram zu Wort. Er bezeichnete Kocs Aussagen als „Rufmord auf einem ganz anderen Level“. Er bezeichnete das Outing als „falsch“ und „gelogen“. „Wie kannst du dir das Recht rausnehmen und so etwas behaupten“, fragte Kontalis in der Story. Außerdem kündigte Kontalis an, in einem Podcast über die Trennung auspacken zu wollen: „Und dieses Mal werde ich kein Detail auslassen.“

Fans kritisierten Kontalis dafür, die öffentliche Nennung einer sexuellen Orientierung als Rufmord zu bezeichnen. Der Realitystar, der derzeit auch Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden will, erklärte in einer weiteren Story: „Bei Rufmord geht es darum, dass du behauptest, ich wäre fremdgegangen, nicht, auf wen man steht.“ Weder Kontalis noch Kaulitz haben sich bislang dazu öffentlich geäußert, in welcher Beziehung sie zueinander stehen.

Übrigens: Bill Kaulitz sorgte jüngst auch für Aufsehen, weil er auf Mallorca seinen Ex Marc Eggers getroffen haben soll. Außerdem verriet der Tokio-Hotel-Sänger , dass ihm ein Werbespot einen interessanten Chatverlauf bescherte – inklusive anzüglicher Frage.