Mehr als nur ein Sport: Ana Ivanović steht wieder auf dem Tennisplatz

Auch fast zehn Jahre nach ihrem Karriereende bleibt Ana Ivanović dem Tennissport treu. Jetzt sorgte die Noch-Ehefrau von Bastian Schweinsteiger auf Instagram mit einem sportlichen Post für Begeisterung.

Gelernt ist gelernt: Ana Ivanovic ist immer noch in Topform

„Ich werde nie meine Leidenschaft für Tennis verlieren - es ist mehr als nur ein Sport 🎾🩶“, schreibt Ana Ivanović auf Englisch zu zwei Fotos, die sie vor ein paar Stunden auf Instagram hochgeladen hat. Auf den schwarz-weiß-Bildern ist die 37-Jährige auf dem Tennisplatz zu sehen. Ivanović ist nach ihrem Karriereende im Jahr 2016 offenbar immer noch in Top-Form.

Ana Ivanovic zurück auf dem Platz: Fans sind begeistert

Die Follower sind begeistert von den Fotos. Der Post hat bereits über 11.600 Likes. Die Kommentarspalte ist voll mit Herz- und Applaus-Emojis. „Einmal Nummer eins, immer Nummer eins“, schreibt ein Follower. Ana Ivanović stand von 2003 bis 2016 auf dem Tennisplatz und kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. 2008 gewann die Serbin die French Open, im selben Jahr landete sie auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste.

Ana Ivanovic verzaubert in Wimbledon

2016 heiratete sie den Fußballstar Bastian Schweinsteiger, im selben Jahr beendeten beide ihre aktive Karriere. Doch auch nach dem Karriereende blieb die Serbin dem Tennis treu. Im Juli zog Ana Ivanović bei Wimbledon alle Blicke auf sich. Vor einigen Wochen bestätigte Ana Ivanović die Trennung von Schweinsteiger. Die beiden waren fast zehn Jahre verheiratet und haben drei Kinder.

Das ist Ana Ivanović

Geboren 6. November 1987 in Belgrad (Serbien)

Ehemalige Tennisspielerin

2008: Sieg bei den French Open

Höchste Platzierung/Weltrangliste: 1

Karriereende: 2016