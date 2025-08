Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović: Die schönsten Auftritte der einstigen Sport-Taumpaars

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović waren seit 2016 verheiratet. Doch in den vergangenen Monaten hielten sich Gerüchte um eine mögliche Trennung der beiden. Diese Gerüchte wurden dann vor wenigen Wochen von Ana Ivanović bestätigt. Zeit zurückzublicken auf die denkwürdigsten Auftritte der Tennisspielerin und des Fußballstars.

Nach langem Versteckspiel: Erster Auftritt des Paares

Im Jahr 2015 machte Bastian Schweinsteiger über seine Anwältin die Beziehung zu Ana Ivanović öffentlich. Allerdings nur mit einer knappen Mitteilung. Im Juni 2015 war dann das Versteckspiel endgültig vorbei. Bei der Pre-Wimbledon-Feier in London traten Ivanović und Schweinsteiger zum ersten Mal in der Öffentlichkeit als Paar auf. Damals hatten sich schon im Vorfeld Gerüchte um eine Beziehung zwischen den beiden gehalten. So war Schweinsteiger bei den French Open auf der Tribüne gesichtet worden, wie er Ana Ivanovic anfeuerte.

Icon vergrößern Der erste Auftritt als Paar: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic 2015 bei der Pre-Wimbeldon-Feier in London. Foto: imago images/ZUMA Wire (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der erste Auftritt als Paar: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic 2015 bei der Pre-Wimbeldon-Feier in London. Foto: imago images/ZUMA Wire (Archivbild)

Hochzeit in Venedig

Nur ein Jahr nach ihrem Liebes-Outing heirateten Schweinsteiger und Ivanović. Die glamouröse Hochzeit fand am 13. Juli 2016 in Venedig statt. Rund 300 Gäste waren eingeladen, darunter auch Schweinsteigers Freunde Lukas Podolski und Felix Neureuther. Auch Tennis-Star Angelique Kerber feierte mit dem frisch vermählten Sportler-Traumpaar. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Der jüngste wurde 2023 geboren.

Icon vergrößern 2016 heirateten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in Venedig. Foto: picture alliance / dpa | Andrea Merola (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 2016 heirateten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in Venedig. Foto: picture alliance / dpa | Andrea Merola (Archivbild)

Glamour-Auftritte bei Preisverleihungen

Nach ihrer Hochzeit sorgten Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović mit ihren Auftritten für Bewunderung. Bei Preisverleihungen und Galas schritt das Paar glamourös und mit Stil über den roten Teppich. 2016 traten sie als frisch vermähltes Paar bei der Bambi-Verleihung auf.

Icon vergrößern Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović 2016 bei 68. Bambi-Verleihung. Ihr erster Auftritt als frisch verheiratetes Paar. Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović 2016 bei 68. Bambi-Verleihung. Ihr erster Auftritt als frisch verheiratetes Paar. Foto: picture alliance / dpa | Britta Pedersen (Archivbild)

2018 waren dann die beiden bei den „GQ Man of the Year“-Awards zu Gast. 2022 zeigten sich die beiden bei den „Best Brand Awards“ in München. Dabei war vor allem Ana Ivanović ein absoluter Blickfang.

Icon vergrößern Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović 2022 bei den „Best Brands Awards“. Vor allem Ivanović sorgte in ihrem sexy Outfit für Gesprächsstoff. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović 2022 bei den „Best Brands Awards“. Vor allem Ivanović sorgte in ihrem sexy Outfit für Gesprächsstoff. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk (Archivbild)

2024 liefen Schweinsteiger und Ivanovic bei den Oscars in Hollywood über den roten Teppich. Es ist einer der letzten gemeinsamen Auftritte des ehemaligen Sport-Traumpaars.

Icon vergrößern Am 10. März 2024 schritten Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger bei der Oscar-Verleihung in Hollywood über den roten Teppich. Es ist einer der letzten gemeinsamen Auftritte des Sport-Paars. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am 10. März 2024 schritten Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger bei der Oscar-Verleihung in Hollywood über den roten Teppich. Es ist einer der letzten gemeinsamen Auftritte des Sport-Paars. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire (Archivbild)

Schweinsteiger und Ivanovic zu Gast bei „Wetten, dass ...?“

Im Jahr 2023 nahmen Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger bei „Wetten, dass ...?“ auf dem Sofa neben Thomas Gottschalk Platz. Das Sport-Traumpaar machte damals noch einen gut gelaunten Eindruck. Zwei Jahre später folgte die Trennung.

Icon vergrößern Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger zu Gast bei „Wetten, dass ...?“. Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger zu Gast bei „Wetten, dass ...?“. Foto: picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth (Archivbild)

Ivanović erzählte unter anderem, dass sie es toll findet, einen lustigen Mann im Haus zu haben, vor allem bei Kindern. Bastian Schweinsteiger verriet hingegen, dass er beim Tennisspielen keine Chance gegen seine habe und lobte das Können der ehemaligen Weltranglistenersten.