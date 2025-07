Von Golfer bis Basketballer: Mit diesen Sportlern war Ana Ivanovic zusammen

Anfang der Woche hat Ana Ivanović über ihren Anwalt die Trennung von Noch-Ehemann Bastian Schweinsteiger bestätigt. Vor dem Ex-Fußballer hatte Ivanović eine Reihe von Ex-Freunden. Sie alle haben eine Gemeinsamkeit.

Er war Ana Ivanovićs erste große Liebe

Bei einem Blick auf die Liste von Ana Ivanovićs Ex-Freunden wird klar, dass die Serbin ein Faible für Sportler hat. Ihre erste große Liebe war laut der Gala Golfer Adam Scott. Mit dem Australier war Ivanović von 2009 bis 2013 liiert. Zuvor datete sie 2008 Tennis-Kollegen Fernando Verdasco. Die Beziehung hielt allerdings nur ein paar Monate.

Mit dem australischen Golfer Adam Scott war Ana Ivanovic vier Jahre lang liiert.

Beziehung mit Basketballer

Bei der Wahl ihrer Partner scheint sich Ana Ivanović nicht auf eine bestimmte Sportart zu beschränken. Nach Adam Scott war Ana Ivanović 2013 mit dem serbischen Basketballer Ivan Paunić zusammen. Als Paunic jedoch Details über ihr gemeinsames Liebesleben ausplauderte, beendete Ivanović die Beziehung. Die 37-Jährige ist sehr darauf bedacht, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Basketballer Ivan Paunic war Ana Ivanovićs letzte Beziehung, bevor sie Bastian Schweinsteiger kennenlernte.

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger - So fing ihre Liebe an

2014 lernte sie dann Bastian Schweinsteiger kennen und lieben. Das erste Date des Fußballweltmeisters von 2014 und der Weltranglistenersten soll laut Gala im Central Park stattgefunden haben. Schweinsteiger meinte später, dass er vor dem Date nervöser gewesen sei als vor dem WM-Finale gegen Argentinien. Das Paar heiratete 2016, ihre drei Söhne wurden 2018, 2019 und 2023 geboren.

Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović 2016 bei ihrer Hochzeit in Venedig.

Ehe-Aus nach neun Jahren: Wie geht es weiter bei Ana Ivanovic?

Schweinsteiger und Ivanović galten als das Traumpaar des Sports. Dann kamen im Frühjahr 2025 erste Trennungsgerüchte auf. Beide wurden nur noch selten gemeinsam bei Veranstaltungen oder in der Öffentlichkeit gesichtet. Dafür tauchten Bilder von Schweinsteiger mit einer neuen Frau an seiner Seite auf. Ivanović hingegen machte mit ihren Freundinnen und ihren Kindern Urlaub in Italien und trat bei Wimbledon in London auf. Nach dem offiziellen Liebe-Aus scheint Ana Ivanović nach vorn zu blicken. Die 37-Jährige hat auf ihrem Instagram-Account fast alle Pärchen-Fotos von sich und Bastian Schweinsteiger gelöscht.