„Schweini“ und „Poldi“: Wie steht es um die Freundschaft zwischen Schweinsteiger und Podolski?

Schweini und Poldi waren während ihrer aktiven Zeit im Fußball und in der Nationalelf das Traumduo. Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski waren unzertrennlich und sorgten mit lustigen Sprüchen und witzigen Bildern für Lacher. Doch seit Schweinsteiger 2019 seine Profi-Karriere beendet hat, ist es still um die Freunde geworden. Sind die beiden überhaupt noch befreundet?

„Schweini“ und „Poldi“ - Der Beginn einer legendären Freundschaft

2004 fing alles an: Bei der EM in Portugal feierten Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft. Die EM selbst lief allerdings enttäuschend. Deutschland flog schon in der Vorrunde raus. Doch der Bayer und der Kölner machten mächtig Eindruck. Beim Publikum war das Duo wegen ihrer lockeren Art und ihrer lustigen Auftritte in Shows und Interviews schnell beliebt. „Schweini und Poldi“ waren geboren.

Podolski und Schweinsteiger waren auch abseits des Felds ein Herz und eine Seele. Auf dem Feld erlebten sie gemeinsam Höhen und Tiefen. Von 2006 bis 2009 waren Schweinsteiger und Podolski auch Teamkollegen beim FC Bayern. Dann 2014 der große Triumph: Deutschland wird in Brasilien Weltmeister. Danach änderten sich ihre Karrieren.

Icon Vergrößern Bastian Schweinsteiger (l) und Lukas Podolski jubeln nach dem Sieg der FIFA Weltmeisterschaft 2014 mit dem Pokal. Foto: Andreas Gebert, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Bastian Schweinsteiger (l) und Lukas Podolski jubeln nach dem Sieg der FIFA Weltmeisterschaft 2014 mit dem Pokal. Foto: Andreas Gebert, dpa (Archivbild)

Poldis Abschied aus der Nationalelf: So reagiert Bastian Schweinsteiger

2017 zog sich Podolski aus der Nationalelf zurück. Ein Jahr zuvor, nach der EM in Frankreich, hat auch Schweinsteiger seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Zu Podolskis letztem Spiel in der Nationalelf schrieb Schweinsteiger seinem Kumpel einen Brief.

In dem Brief, der damals in der „Welt am Sonntag“ veröffentlicht wurde, schrieb Schweinsteiger unter anderem: „Ich erinnere mich sehr gut an den Moment der Auswechslung bei meinem Abschiedsspiel, als ich Dich auf der Tribüne im Kreise meiner Familie sitzen sah. Inmitten jener Menschen, die einen besonderen Platz in meinem Leben einnehmen – und zu diesen Menschen zählst auch Du.“

Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski: Auch heute noch dicke Freunde?

Nach dem jeweiligen Ausscheiden aus der Nationalelf gingen Schweinsteiger und Podolski beruflich weitgehend getrennte Wege. Podolski ging nach seinem letzten Länderspiel nach Japan. Schweinsteiger stand für Manchester United und den US-Fußballverein Chicago Fire auf dem Feld.

Gemeinsame Auftritte von „Poldi“ und „Schweini“ in der Öffentlichkeit wurden zur Seltenheit. Dennoch scheinen die beiden noch eng miteinander verbunden zu sein, wie ein Facebook-Post von Podolski im vergangenen Mai beweist. Im vergangenen Jahr drehten die beiden außerdem Werbespots für das Unternehmen Paypal.

Was machen „Poldi“ und „Schweini“ heute?

Lukas Podolski ist heute noch aktiver Fußballer. Sein Vertrag bei dem polnischen Erstligisten Górnik Zabrze wurde bis 2026 verlängert. Der Kölner besitzt außerdem eine Dönerbuden-Kette. Schweinsteiger hingegen hat 2019 seine Fußballkarriere beendet. Er arbeitet inzwischen als TV-Experte für die ARD.

Aktuell macht der Ex-Fußballer allerdings eher mit seinem Privatleben Schlagzeilen. Schweinsteiger soll sich nach fast zehn Jahren Ehe von seiner Frau Ana Ivanovic getrennt haben. Angeblich soll er auch schon eine neue Freundin haben. Bei Podolski scheint der Haussegen nicht schief zuhängen. Seit 2011 ist er mit seiner Frau Monika verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Genauso wie sein bester Kumpel Bastian Schweinsteiger.