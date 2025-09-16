Heidi Klum hat ihren Instagram-Fans einen besonderen Einblick in ihr persönliches Familienalbum gewährt. Anlass war der 20. Geburtstag ihres Sohnes Henry Samuel am 12. September 2025. Gleich mehrere Beiträge veröffentlichte die „Germany’s Next Topmodel“-Jurorin, in denen sie private Kinderfotos und ein Video teilte. Was darin zu sehen war und welche Geburtstagsgrüße Klum ihrem Sohn ausrichtete.

Kinderbilder und Video: Heidi Klum gibt privaten Einblick zum Geburtstag von Sohn Henry

Henry ist der älteste Sohn von Heidi Klum und stammt aus ihrer Ehe mit dem britischen Musiker Seal. Zum 20. Geburtstag ihres Sohnes verfasste die „Germany's Next Topmodel“-Jurorin einen herzigen Post auf Instagram. Darin hieß es „Happy 20th Birthday Henry. I love you sooooooo much.“ Im Fokus des Posts stand ein Videoclip. Darin tanzt Henry als kleiner Junge Hand in Hand mit seiner Schwester Leni durchs Wohnzimmer – beide tragen dabei goldene Krönchen.

Neben dem Video veröffentlichte das Model auf Instagram mehrere Bilder, die Henry in verschiedenen Phasen seiner Kindheit zeigen. Mal ist er allein zu sehen, mal gemeinsam mit seinen Geschwistern Leni, Johan und Lou. Unter die Familienfotos schrieb Klum: „We love you all so very much HENRY.“

Heidi Klums Geburtstagspost für ihren Sohn – so geht die Model-Mama mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit um

Früher hielt Heidi Klum ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch das hat sich in den vergangenen Jahren geändert – spätestens seit Tochter Leni erfolgreich als Model arbeitet. Auch Henry geht inzwischen denselben Weg: Im Januar 2025 lief er laut einem Bericht des Stern bei der Lena Erziak Haute Couture Show während der Pariser Fashion Week über den Laufsteg. Im Sommer folgten laut Angaben des Magazins Auftritte in New York, unter anderem für Modedesigner Ronnie Fieg. Zudem ist er Kampagnengesicht von Yves Saint Laurent Beauty und aktuell auf dem Cover der deutschen „InStyle Men“ zu sehen.

Klums eigene Karriere begann vor mehr als 30 Jahren mit einem TV-Auftritt, der alles veränderte. Ohne eine deutsche Fernsehlegende wäre Heidi Klum allerdings wohl nie so berühmt geworden.

Dass Heidi Klum zum Geburtstag von Sohn Henry so viele private Fotos und Videos teilte, kam bei ihren Followern gut an. Innerhalb kurzer Zeit sammelten die Beiträge tausende Likes und zahlreiche Glückwünsche. Viele Fans bedankten sich für die seltenen Einblicke in das Familienleben des Supermodels. Diese zeigten jüngst durch Bilder, dass Heidi Klum wesentlich kleiner als ihre beiden Söhne ist.

