„Danke, dass du noch da bist“ - Heinz Hoenigs Ehefrau veröffentlicht rührenden Brief

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig feiert am Mittwoch, 24. September, seinen 74. Geburtstag, das er diesen Ehrentag erleben kann, grenzt an ein Wunder. Denn im vergangenen Jahr hing das Leben von Hoenig an einem seidenen Faden. Immer an seiner Seite: Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig, die sich in einem rührenden Brief an ihren Ehemann richtet.

Dramatische Monate im Krankenhaus

Das Jahr 2024 wird die Familie Hoenig wohl nicht so schnell vergessen. Wegen Herzproblemen verbrachte Heinz Hoenig mehrere Monate im Krankenhaus. Sein Gesundheitszustand war so dramatisch, dass der Ex-Dschungelcamper in ein künstliches Koma versetzt werden musste.

Lange war nicht klar, ob Hoenig diese Prozedur überleben würde. Eine schwere Zeit für seine Familie, vor allem für seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. „Danke, dass du noch da bist“, schreibt sie in einem Brief an Hoenig, wie die t-online unter Berufung auf die Bild-Zeitung berichtet.

So erlebte Annika Kärsten-Hoenig die schlimme Zeit im Krankenhaus

„Dass du den heutigen Tag erleben wirst, war vor einigen Monaten, als du bereits wieder zu Hause warst, nicht denkbar und so verdammt knapp“, so die 40-Jährige. Sie betont aber auch, dass Hoenigs „unbändige Kraft, niemals aufzugeben“ ihr in der schweren Zeit Mut gemacht habe. Sie und die gemeinsamen Kinder seien stolz auf Hoenig, erklärt Kärsten-Hoenig weiter.

„Ich blieb, auch wenn du wieder lernen musstest zu atmen, zu laufen, zu lachen und zu leben“, erinnert sich Kärsten-Hoenig an die schlimme Zeit, in der sie Tag und Nacht am Bett ihres Mannes gewacht hat.

Wie geht es Heinz Hoenig heute?

Die 40-Jährige geht in dem Brief auch darauf ein, wie es Heinz Hoenig heute geht. Laut Kärsten-Hoenig soll Heinz Hoenig fast wieder „der alte Haudegen“ sein, der sein spitzbübisches Lächeln nicht verloren hat.

Zum Schluss drückte sie ihre Dankbarkeit aus, dass sie weiter den Weg gemeinsam mit Heinz Hoenig gehen könne. Mit den Worten: „Ich liebe dich, gestern, heute und für immer“, beendet Annika Kärsten-Hoenig den Brief.

Happy Birthday, Heinz Hoenig!

Heinz Hoenig wurde am 24. September 1951 in Landsberg am Lech geboren und ist vor allem aus Mehrteilern wie „Der große Belheim“, „Der Schattenmann“ oder „Der König von St. Pauli“ bekannt. Hoenig wurde im Laufe seiner langen Karriere unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Der Schauspieler war vor seiner zweiten Ehe mit Simone Hoenig-Zimmermann verheiratet, die 2012 im Alter von 52 Jahren verstarb. Im selben Jahr lernte er die 33 Jahre jüngere Annika Kärsten kennen und lieben. Am 30. März 2019 heiratete das Paar, 2020 und 2022 wurden die beiden Eltern von zwei Söhnen. Aus seiner ersten Ehe hat Heinz Hoenig zwei erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn.