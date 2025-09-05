Heidi Klum will sich die Augen lasern lassen: Warum rät Ehemann Tom Kaulitz ihr davon ab?

Von seinem „Weltherrschaftsbüro“ aus berichtet Tom Kaulitz im Podcast mit seinem Bruder Bill über medizinische Angelegenheiten seiner Frau Heidi Klum – ohne sich nicht halbernst darüber Gedanken zu machen, was das für ihn bedeutet. Denn eigentlich steht das Ehepaar Klum/Kaulitz zumindest in der Öffentlichkeit für Innigkeit. Wenn es sein muss, verteidigt er sie. Doch beim Thema Augenlasern gehen die Meinungen offenbar auseinander. Denn ob das überhaupt eine gute Idee ist, nachdem selbst die besten US-Ärzte davon abraten, diskutieren die Zwillinge in der Aufnahme aus und kommen zu einem klaren Ergebnis für das Topmodel – zumindest einer von ihnen.

Warum will sich Heidi Klum die Augen lasern lassen?

Wie das Leben offenbar so spielt, hat Tom Kaulitz jetzt überhaupt erst verraten, dass Heidi Klum schlecht sieht – und das, weil während der Aufzeichnung der ersten „Kaulitz Hills“-Folge nach ihrem 36. Geburtstag, Klum parallel Freunde eingeladen hatte. Kurz vor der Aufnahme sei das Thema Augenlasern in der Runde aufgekommen. „Meine Frau hat ja sehr schlechte Augen“, führt Tom Kaulitz dann aus, „und sie muss ja eigentlich immer Brille tragen.“ Genau das aber gefalle ihm ein bisschen. Der Grund: „Weil sie mich nicht so gut sieht!“ Sie sehe nah nicht scharf. Die Brüder lachen.

Das seit mehr als sechs Jahren verheiratete Promi-Paar gibt immer wieder mal Hinweise über seine Gesundheit und Fitness. Ob Aussagen über sein offenbar sehr aktives Intimleben, eine gemeinsam gestartete Wurm- und Parasitenkur oder nun das wieder klare Sehen.

Augenlasern: Gibt es Unterschiede in den USA und Deutschland?

In den USA, so berichtet Kaulitz weiter, hätte Klum allerdings selbst von den besten und teuersten Ärzten gesagt bekommen, es sei Altersschwäche, man könne schlichtweg nichts machen. In Deutschland dagegen hätte der Augenarzt gemeint, das sei „totaler Quatsch“, natürlich könne man das lasern, es sei kein Problem – quasi völlige Routine. Hierzulande hieß es vielmehr: „Du bist die perfekte Kandidatin dafür.“ Nach zehn Minuten könne sie wieder „perfekt sehen“.

Alterssichtigkeit, so berichtet das Deutsche Ärzteblatt, könne auf vielerlei Weisen behandelt werden, nichtchirurgisch wie chirurgisch. Doch es sei „unerlässlich für den Erfolg“, dass die Methodenauswahl für den Patienten stimme und präzise schon vor einer Operation diagnostiziert wurde.

Obwohl er auch mal entscheidungsfreudig ist, wenn es um seine Ehefrau geht, ist sich Tom Kaulitz unschlüssig, ob er Heidi Klum vom Augenlasern abraten soll. Sein Bruder Bill dagegen hat eine klare Meinung.

Übrigens: Auch unterschiedlicher Meinung dürften die beiden bei einem TV-Format sein, bei dem das Ehepaar gegeneinander antritt.

Warum rät Tom Kaulitz Heidi Klum vom Augenlasern ab?

Dass Kaulitz überhaupt beim Thema ins Straucheln kommt, hängt mit einem Vorteil ab, der ganz allein ihn betrifft. Gerade weil sie ohne Brille so schlecht sehe, begrüße sie ihn direkt schon am Morgen mit: „Oh Mensch, mein Schatz, du siehst auch morgens immer so schön aus und du hast keine Pore.“ Wieder müssen die Brüder im Podcast lachen. Ihm gefalle so ein Kompliment natürlich sehr gut, gibt Kaulitz zu. Es sei ja im Grunde so, als würde seine Frau ihn immer mit einem „Blurry“-Filter sehen, als sei alles verschwommen oder eben unscharf. Das komme ihm dann in dieser Hinsicht gelegen.

Dass er nicht gerade Fan großer Eingriffe ist, zeigte Tom Kaulitz an seinem eigenen Beispiel: Ihm stand eine „schwere Zahn-OP“ bevor, vor der er große Angst hatte. Der Augen-Eingriff bei seiner Frau aber sei ja laut eigener Recherche zumindest auf deutscher Seite deutlich harmloser. Daher sei er einfach noch unschlüssig, führt er aus, bis ihm sein Bruder Bill Kaulitz fast ins Wort fällt: „Also wenn ich mir dein Gesicht angucke – und ich sehe es ja noch gut von Weitem –, sage ich, ich rate ihr davon ab.“ Beide stimmen überein: „Okay.“ Dann eine lange Pause, worauf ein umso lauteres Lachen folgt.

Übrigens: Apropos schlecht sehen – Fans verwechselten auf Urlaubsfotos Bill Kaulitz mit seiner Schwägerin Heidi Klum.