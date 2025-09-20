Heidi Klum platzt unangekündigt in Live-Show – und bringt Moderator aus dem Konzept

Mit dieser Aktion hat wohl niemand gerechnet: Heidi Klum sorgte für einen echten Überraschungsmoment im deutschen Fernsehen. Während einer Live-Ausgabe der „Abendschau“ des Bayerischen Rundfunks (BR) kam das Model und TV-Gesicht plötzlich ins Studio – ganz ohne Vorankündigung. Moderator Roman Roell war sichtlich überrumpelt, versuchte aber, die Situation mit Humor zu meistern.

Heidi Klum platzt unangekündigt in Live-Show – Moderator völlig baff

Bald heißt es auf dem Oktoberfest wieder: „O’zapft is!“ Das weltweit größte Volksfest, das am Samstag, 20. September 2025 beginnt, wirft seine Schatten voraus und hat in München wie auch beim BR einen hohen Stellenwert. In der „Abendschau“ am 16. September 2025 ging es ebenfalls um die Wiesn: Nach einem Einspieler zum „BreznBot“ – ein Chatbot, der Fragen rund ums Oktoberfest beantworten kann – will Moderator Roell gerade zum nächsten Thema überleiten, als plötzlich Heidi Klum im Dirndl vor die Kameras tritt. Sie begrüßt den überraschten Roell mit Küsschen links, Küsschen rechts und fragt, ob sie sich zu ihm setzen dürfe. Moderator Roell reagiert überrascht: „Ich fühle mich ein bisschen wie Thomas Gottschalk auf der ‚Wetten, dass ..?‘-Couch“, sagt er, während Klum lachend neben ihm sitzt. Die Situation wirkt improvisiert, aber herzlich.

Komplett spontan und ungeplant dürfte die Aktion nicht gewesen sein – zumindest für andere Beteiligte im BR-Team, da die Kameras schon auf Heidi Klum gerichtet waren, als sie das Studio betrat. Zudem passen die Outfits von Moderator Roll und Überraschungsgast Klum vom Farbton her perfekt zusammen. Klum kommentiert dies mit „Als hättest du gewusst, dass ich auch in Blau komme. Guck mal, wie schön wir aussehen.“ Der Moderator wirkt aber tatsächlich so, als hätte er nichts geahnt, da ihm zu Beginn des Überraschungsbesuchs die Worte fehlen.

Was macht Heidi Klum als Überraschungsgast in der „Abendschau“?

Doch Klum belässt es nicht bei einem kurzen Gruß. Sie nutzt die Gelegenheit, um Werbung für ihr „Heidifest“ zu machen und lädt Roman Roell dazu sein: „Kommst du zu meinem ‚Heidifest‘ am Donnerstag? Kannst du da freihaben und zu mir kommen?“ Roell, ganz der Profi, merkt direkt an, dass die Uhrzeiten des Festes, das von 15 Uhr nachmittags bis Mitternacht laufen soll, mit der Ausstrahlung der „Abendschau“ kollidieren. Diese läuft laut BR montags bis freitags von 18 bis 18.30 Uhr. Aber man könne ja live aus dem Hofbräuhaus senden, meint Roell – oder jemand anders müsste statt ihm die Sendung moderieren.

Das „Heidifest“ als eine eigene Party im Vorfeld des Wiesn-Starts steigt am 18. September im Hofbräuhaus München und wird ab 20.15 Uhr live auf ProSieben und Joyn übertragen. Heidi Klum berichtet in der „Abendschau“, dass sie zwar noch nie auf dem Oktoberfest gewesen sei, aber es im Hofbräuhaus so schön finde, dass sie einfach angefragt habe, ob sie dort einmal eine Pre-Wiesn-Party feiern dürfte.

Rund 700 geladene Gäste werden laut Joyn erwartet. Als musikalische Gäste sind unter anderem Schlagerstars wie Jürgen Drews, Michelle und Eric Philippi sowie Thomas Anders angekündigt. „Ich liebe das, wenn jeder mitsingen kann und richtig Spaß hat!“, freut sich Klum auf den Abend. Zum Schluss ihres Besuchs in der „Abendschau“ stellt sie noch ihre Jodelkünste unter Beweis. Beim „Heidifest“ überlasse sie das Singen aber lieber den anderen, lacht sie.

Mit ihrem unerwarteten Auftritt beweist Heidi Klum einmal mehr, dass sie weiß, wie man Aufmerksamkeit erzeugt – und dass Live-TV immer für eine Überraschung gut ist.

Übrigens: Auch Cathy Hummels freut sich auf das Oktoberfest 2025. Doch mit einem „No-Go“ – einem Stoff-Hendl auf dem Kopf – könnte ihr der Eintritt ins Zelt verwehrt werden, warnt sie ein Wiesnwirt.