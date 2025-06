Heidi Klum gibt pikanten Einblick: Diese Rolle spielt Ehemann Tom Kaulitz in ihrem Fitnessplan

Heidi Klum ist mit 52 Jahren immer noch eines der gefragtesten Gesichter der internationalen Modewelt. Neben ihrem Engagement als Produzentin von Formaten wie „Germany‘s Next Topmodel“ ist sie auch selbst noch als Model aktiv. Das erfordert natürlich eine Menge Disziplin. Aber was ist Heidi Klums Fitness-Geheimnis? Das Fitnessstudio soll wohl nicht der Ort sein, an dem sie ihre Figur trainiert.

Heidi Klum: Was hält sie fit?

Im Interview mit der britischen Zeitung The Times verriet Klum im November 2024 mit einem Augenzwinkern, was sie in Form hält: „Sport en chambre ist meine Lieblingsbeschäftigung – auf Französisch klingt es besser.“ Übersetzt bedeutet das so viel wie „Bettsport“, und dieser finde regelmäßig mit Ehemann Tom Kaulitz statt, wie Klum betont: „Ich habe keine Rücken- oder Knieschmerzen. Ich habe meinen Mann.“

Tom Kaulitz ist Gitarrist der Band Tokio Hotel und seit 2019 mit Klum verheiratet. Damit ist der 35-Jährige wohl nicht nur Partner, sondern auch inoffizieller Personal Trainer – zumindest was die sportlichen Aktivitäten im Schlafzimmer betrifft. Dass Heidi Klum kein Problem damit hat, offen über ihr Liebesleben zu sprechen, ist längst bekannt. Im Januar 2024 beschrieb sie im Podcast „Call Her Daddy“ ihr Sexleben mit Tom Kaulitz als „endlos, heiß und wild“. Und auch auf Instagram gibt sie regelmäßig Einblicke in ihren privaten Alltag.

Wie viel Sport macht Heidi Klum?

Doch so scherzhaft sie über ihre Fitness spricht – ganz ohne Bewusstsein für Ernährung und Bewegung geht es auch bei Heidi Klum nicht. Im Gespräch mit The Times stellte sie klar: „Ich ernähre mich richtig, mache nie zu viel Sport und hebe keine schweren Gewichte. Manchmal überfordern sich die Leute. Ich höre auf meinen Körper.“ Statt auf durchgetaktete Trainingspläne oder aufwendige Workouts, setzt Klum auf ein gutes Körpergefühl.

Während viele Prominente in Klums Wahlheimat Los Angeles sich auf persönliche Assistenten verlassen, bleibt Heidi bodenständig. Sie kümmere sich um vieles selbst, sagt sie. Bei einem Haushalt mit vier Kindern renne man viel herum. Und auch in der Erziehung ihrer Kinder geht Heidi Klum eigene Wege. Es sei wichtig, offen mit den Kindern zu reden: „Sie wissen von allen Sachen, die von mir in der Öffentlichkeit sind.“ Heidi Klum wolle da nicht spießig sein. Ihren Söhnen gibt sie darum regelmäßig mit: „Seid nett, benutzt Kondome und macht mich bitte noch nicht zur Großmutter.“