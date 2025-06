Heidi Klum besuchte Jugendliebe mit ihrem Ehemann: Volksmusiker erzählt Anekdote von Wiedersehen

Heidi Klum ist wegen zahlreicher Projekte immer wieder in der ganzen Welt unterwegs. Gottfried Seeber lebt bodenständig auf der Durra Alm in Rein in Taufers in Südtirol. Kaum zu glauben also, dass diese beiden Menschen eine gemeinsame Vergangenheit haben. In den 1990er Jahren war Seeber Heidi Klums Jugendliebe. Mit dem Magazin Gala sprach Gottfried Seeber nun über den Moment, in dem er Heidi Klum wiedersah – und auch ihren Ehemann Tom Kaulitz kennenlernte.

Heidi Klum: Wie sah sie ihre Jugendliebe wieder?

Im Jahr 1992 lernte Heidi Klum Gottfried Seeber kennen. Er war ihr Skilehrer und spielte Ziehharmonika bei der Volksmusikgruppe „Die Pustertaler“. Laut Seeber zeigte sich die damals 19-jährige Klum so begeistert von der Musik, dass sie sogar mitsingen wollte. Ein Jahr hielt die Beziehung. Warum sie endete, daran kann sich der Almwirt heute nicht mehr erinnern. „Ich habe nur gute Erinnerungen an sie“, sagt er im Gespräch mit Gala.

Erst im Sommer 2022 sah er Heidi Klum wieder. Ohne Vorankündigung tauchte sie auf seiner Alm auf – in Wanderstiefeln, mit Rucksack und an der Seite ihres heutigen Ehemanns Tom Kaulitz. „Da hat mir das Herz bis zum Hals hochgeschlagen“, verrät Gottfried Seeber.

Der Besuch war für Seeber ein besonderes Erlebnis – nicht nur wegen der prominenten Gäste, sondern auch, weil die heute 52-jährige Klum sich ganz bodenständig zeigte. Sie wanderte zu Fuß zur Alm und aß direkt aus der Auflaufform. „Sie ist ganz normal geblieben. Wie damals: Ein Pfundmädel, natürlich und lieb“, beschreibt Seeber die Begegnung. Auch Ehemann Tom Kaulitz hinterließ Eindruck. „Ein netter Kerl“, so Seeber über den Tokio Hotel-Gitarristen.

Heidi Klum und ihre Jugendliebe: Haben die beiden noch Kontakt?

Doch das war nicht der einzige Kontakt, der bestehen blieb. Seebers Sohn Tobias, ein talentierter Koch, wurde im vergangenen Jahr von Heidi Klum sogar nach Los Angeles eingeladen. Dort durfte er für sie und ihre Familie handgemachte Ravioli zubereiten. Die alten Bande zwischen der Familie Seeber und Heidi Klum scheinen also nie ganz abgerissen zu sein.

Wird auch der inzwischen 58-jährige Gottfried Seeber Heidi Klum wiedersehen? „Wer weiß“, sagt Seeber dazu. „Vielleicht überrascht sie mich wieder.“

Übrigens: Neben „Germany‘s next Topmodel“ soll Heidi Klum bald schon für eine andere Casting-Show vor der Kamera stehen.