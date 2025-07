Heidi Klum bekommt offenbar neue TV-Show: Das Supermodel hatte drei Wünsche an den Sender

Seit über 20 Jahren steht Heidi Klum für ihre eigenen Fernsehshows vor der Kamera. Als Chef-Jurorin, Moderatorin und Produzentin sucht sie nicht nur alljährlich nach „Germany's Next Topmodel“, sondern beurteilt außerdem im US-amerikanischen Fernsehen die Kreationen von Modedesigner-Newcomern in den Casting-Shows „Project Runway“ und „Making the Cut“. Gerade erst ist die zwanzigste Jubiläumsstaffel von „GNTM“ zu Ende gegangen, schon plant die 52-Jährige ihren nächsten TV.Das neue Format soll sich laut Medienberichten deutlich von bisherigen Klum-Projekten unterscheiden. Worum es in ihrer neuen Show gehen soll und welche besonderen Bedingungen Klum an den Sender stellt.

Welche neue Fernsehshow könnte Heidi Klum planen?

Heidi Klums neue Show soll nach Angaben der Bild-Zeitung eine „launige Oktoberfestparty mit Promis“ werden. Die Veranstaltung soll angeblich den Namen „Heidifest“ tragen und stilecht in einer authentisch bayerischen Kulisse stattfinden. Im traditionsreichen Münchner Hofbräuhaus soll die Sendung am Abend des 18. Septembers abgedreht werden. Wie Bild berichtet, sieht der Zeitplan einen nachmittäglichen Empfang auf dem roten Teppich vor, gefolgt von der Aufzeichnung ab 18 Uhr. Gesendet werde direkt im Anschluss ab 20.15 Uhr.

Dass Heidi Klum sich jetzt ausgerechnet an einer eigenen Oktoberfest-Show versucht, liegt bei ihrer Begeisterung für die bayerische Kultur nahe. Wie sie bei „GNTM“ verriet, ist Klum ein großer Fan der bayerischen Landeshauptstadt und auch Ehemann Tom Kaulitz ist als bekennender FC Bayern-Anhänger gerne in München zu Gast. Ins dort ansässige Hofbräuhaus ist Klum ebenfalls schon öfter eingekehrt und teilte die Eindrücke von ihren Besuchen mit ihren Instagram-Followern. Und auch in der 20. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ führte sie ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu Schweinshaxen und Knödeln in das berühmte Wirtshaus aus. Während Tom und sein Bruder Bill Kaulitz in den letzten beiden Jahren gemeinsam die Wiesn unsicher machten, war Heidi Klum selbst nach Angaben der Abendzeitung allerdings noch nie auf dem Oktoberfest zu Gast.

Die Dreharbeiten und Ausstrahlung der Show soll laut Bild-Zeitung der Privatsender ProSieben übernehmen, der bereits seit 2006 „Germany's Next Topmodel“ jährlich einen festen Sendeplatz bietet. Wie auch bei ihrer Model-Castingshow wird Heidi Klum wohl selbst die Moderation ihrer Oktoberfest-Sendung übernehmen. Zudem, heißt es bei Bild, soll die GNTM-Chefin drei spezielle Wünsche für das Event an ProSieben gerichtet haben.

Diese 3 Forderungen stellt Heidi Klum an den Sender ihrer neuen Fernsehshow

Klums erste Forderung betrifft wohl den Dresscode der Show: Alle Gäste sollen angeblich in klassischer bayerischer Tracht erscheinen. Ob Klum auch selbst im Dirndl auftreten wird, oder doch lieber im schicken Abendkleid wie bei einem ihrer vergangenen Besuche im Hofbräuhaus, ist allerdings nicht bekannt.

Und auch im Hinblick auf musikalische Untermalung hat das Model offenbar genaue Vorstellungen für ihre Oktoberfestparty. So soll sich Heidi Klum einen Auftritt des Münchner Schlager-Duos Marianne und Michael gewünscht haben, die sich eigentlich bereits 2024 in den Ruhestand verabschiedet hatten. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, sind die beiden Volksmusiker allerdings bereit, für das „Heidifest“ auf die große Bühne zurückzukehren, um einen echten Wiesn-Klassiker zu performen. Denn Klum würde von ihnen angeblich gerne „Skandal im Sperrbezirk“ von der Münchner Band Spider Murphy Gang hören. Und auch Modern-Talking-Sänger Thomas Anders soll auf ihren Wunsch hin als Musik-Act auftreten – mit dem 1985 veröffentlichten Nummer-Eins-Hit „Cheri Cheri Lady“.

Abgesehen von den Berichten der Bild-Zeitung sind jedoch noch keine weiteren Details zu Heidi Klums neuem Show-Projekt an die Öffentlichkeit geraten. ProSieben selbst hält sich zu den angeblichen Plänen bedeckt. Auf Anfrage von Focus online antwortete der Sender lediglich: „Wenn wir auf ProSieben ein Oktoberfest feiern, werden wir das rechtzeitig verkünden.“ Heidi Klum selbst hat sich zu ihrer angeblichen Oktoberfestparty bislang nicht öffentlich geäußert. Ob und wann eine offizielle Ankündigung des „Heidifests“ folgt, bleibt vorerst offen.