Heidi Klum am Set mit Hollywood-Größen gesichtet: Bei diesem Kult-Film soll sie mitspielen

Kehrt Heidi Klum zurück ins Filmbusiness? Nachdem das deutsche Supermodel mit ihrer Rückkehr zur US-Show „Project Runway“ ihre Fans begeistert – es sei für sie „wie nach Hause kommen“ – stehen aktuell offenbar weitere Dreharbeiten an. Aber nicht für neue Folgen der Castingshow, sondern für den Nachfolger eines Kult-Films, der vor fast zwanzig Jahren Fan- und Kritikerherzen eroberte. Während sich Klum selbst gut in Szene setzen kann, muss sie sich am Set ganz dem Drehbuch hingeben. Denn dort ist die 52-jährige Klum nicht der einzige Hollywood-Star.

Kult-Film: Was verrät Heidi Klum auf Instagram?

Die Themen, die Klum in der Öffentlichkeit bespricht – vom Geständnis, pro Botox zu sein oder sich einer Wurm- und Parasitenkur zu unterziehen – drehen sich meist um Mode, Lifestyle und Ernährung. Wer Heidi Klums Beiträge auf Instagram verfolgt, wird schnell feststellen: Die mehr als zwölf Millionen Follower erhalten meist mehrfach täglich Updates aus dem Leben des Models.

Ein großer Teil ihres Contents auf der Plattform dreht sich zudem um Dreharbeiten: Film- und Fotosets sind zu sehen, Blicke hinter die Kulissen gewährt sie regelmäßig. Und wer genauer hinsieht und -hört, erhält stellenweise einen Hinweis, was bald bei ihr passieren wird. So auch zuletzt, als sie ein Reel veröffentlichte, das sie offensichtlich in der Maske sitzend mit zwei weiteren Frauen zeigt. Alle drei sprechen den Satz: „Everybody wants to be us“ nach – „Jeder möchte so sein wie wir“.

Filmkenner ordnen das Zitat schnell Oscarpreisträgerin Meryl Streep zu – und wissen, dass es sich um einen Spruch aus dem Film „Der Teufel trägt Prada“ aus dem Jahr 2006 handelt. Wer sich die gut zwanzig Jahre zurückerinnert, stellt fest: Auch damals hatte Heidi Klum im Film einen Auftritt, wie der Eintrag in der Internet-Filmdatenbank imdb.com zeigt. Im Film geht es um eine junge Frau, die ausgerechnet Assistentin der anspruchsvollen Chefredakteurin (Streep) eines Modemagazins wird und allerhand erledigen und miterleben muss. Streep wurde für ihre Rolle für den Oscar nominiert.

Heidi Klum am Set: In welcher Stadt wurde das Supermodel gesichtet?

War Klum kürzlich für ihr Empfinden nach fast „zu nackt“ noch vor der Kamera, so schlüpft sie bald offenbar wieder in eine Hollywood-Rolle. Nein, besser gesagt: Sie wurde, wie verschiedene Szenemedien berichten, wohl am Set von „Der Teufel trägt Prada 2“ gesehen. Ebenfalls wieder mit dabei sei die Hauptbesetzung um Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci.

Wie unter anderem people.com, das regelmäßig über Prominente, Mode und Popkultur berichtet, zeigt, sind Bilder vom Set in New York aufgetaucht. Darauf zu sehen ist auch Heidi Klum. Zwar nicht drastisch umgestylt, dafür aber in chicem Outfit, mit Bluse, Pilotenbrille und breitem Grinsen. Andere Fotostrecken zeigen die 52-Jährige in einem violettfarbenen, trägerlosen, langen Kleid. In eine Rolle schlüpfen musste sie übrigens beim Original vor rund 20 Jahren nicht: Dort spielte Heidi Klum sich selbst.

Übrigens: Der Altersunterschied zu ihrem Mann, Tokio-Hotel-Bassist Tom Kaulitz, ist immer wieder Thema in der Berichterstattung – aber auch beim Paar selbst.