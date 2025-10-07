„Grotesk“ oder genial? Leni Klums Wiesn-Look entzweit

Heidi Klum ist international nicht nur als gefeiertes Model, sondern auch als Moderatorin und Jurorin zahlreicher TV-Formate bekannt. Auch ihre Tochter Leni Klum konnte bereits in jungen Jahren Fuß in der Modelbranche fassen und tritt damit in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Gemeinsam zeigen sich die beiden immer wieder auf den roten Teppichen dieser Welt und posieren in glamourösen Roben für die Kameras. Doch nicht jeder ihrer Looks kommt dabei gut an: Erst kürzlich erntete ein Partneroutfit der beiden Kritik in den sozialen Medien. Nun sorgt ein aktueller Auftritt von Leni Klum im Dirndl erneut für Gesprächsstoff. Warum Lenis Wiesn-Look derzeit die Gemüter spaltet, lesen Sie hier.

Wie sah der Wiesn-Look von Leni Klum aus?

Bei ihrem Besuch auf dem Oktoberfest überraschte Leni Klum mit einem eher untypischen Dirndl-Modell, das sogar in den internationalen Medien für Aufsehen sorgt. Ihren besonderen Look präsentierte das Model zum Auftakt des größten Volksfestes der Welt, bei einem exklusiven „Tiffany & Co“-Wiesn-Event, wie unter anderem das Lifestyle-Magazin der Funke Mediengruppe, wmn.de, berichtete. Seitdem zirkulieren diverse Fotos von Leni und besagtem Dirndl durch die Medienlandschaft. Zu sehen ist dort, wie Leni in einem figurbetonten Dirndl ganz in Schwarz für die Kameras posiert. Die traditionelle Dirndl-Bluse fehlte und auch sonst bestach die Tracht vor allem durch ihre Schlichtheit.

Übrigens: Leni Klum ist nicht das einzige Kind von Heidi Klum, das sich einen Namen in der Modelwelt gemacht hat. Auch ihr ältester Sohn Henry steht nun unter Vertrag einer renommierten Modelagentur.

Leni Klum auf dem Oktoberfest: Wie kam ihr außergewöhnlicher Look in der Presse an?

Ein Blick in verschiedene Medienberichte zeigt: Das unkonventionelle Dirndl von Leni Klum polarisiert. In Großbritannien, wo die traditionelle Tracht kaum verbreitet ist, sorgte der schlichte Wiesn-Look des Models für Begeisterung. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail bezeichnete Leni Klum etwa als „Inbegriff von Chic“ und feierte ihren „umwerfenden“ Auftritt auf dem Oktoberfest. Auch The Sun zeigte sich angetan und verteilte Komplimente im Doppelpack für Lenis Wiesen-Outfits: Dabei bezog sich die Boulevardzeitung sowohl auf den Look in Schwarz beim „Tiffany & Co“-Event als auch auf das Dirndl, das Leni beim „HeidiFest“ trug. Beim großen Wiesen-Event ihrer berühmten Modelmama setze Leni noch auf eine Tracht ganz in Weiß.

In der Schweiz hingegen stieß Lenis Outfit eher auf Kritik. Zumindest, wenn es nach Modejournalist und Stilberater Jeroen van Rooijen geht. Auf Anfrage der Schweizer Boulevardzeitung Blick zeigte der Modeexperte wenig Begeisterung für den Dirndl-Look. Im Gegenteil: Seiner Meinung nach fehlte es dem Kleid „an Originalität, Humor und an diesem spielerischen Element“. Außerdem würde der tiefe Ausschnitt laut dem Experten auf „groteske Art und Weise“ betont werden.

Mit seiner Meinung scheint van Rooijen jedoch die Ausnahme zu bilden. Auch auf ihrem Instagram-Kanal zeigten sich die Nutzer und Nutzerinnen begeistert von Lenis Look. Allerdings liegt der Fokus bei den Bildern auch hauptsächlich auf dem Schmuck, den das Model zum Dirndl trug.