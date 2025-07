Doch nicht alles vorbei bei Armin und Grace? Fans schöpfen nach Instagram-Post Hoffnung

Im Juni antwortete Armin in einer Fragerunde mit Fans auf die Frage, ob er und Grace noch zusammen sind, mit Nein. Er erklärte damals, dass er und Grace sich im Guten getrennt hätten. Grace schien die Trennung zu bestätigen, als sie auf ihrem Instagram-Account ein Bild hochlud, auf dem sie traurig wirkte. Doch anscheinend will der Allgäuer Ex-GNTM-Kandidat diese Beziehung nun doch nicht so schnell aufgeben.

„Entscheide dich zu bleiben“ - Gibt Armin der Liebe eine zweite Chance?

In einem Reel, das Armin vor ein paar Tagen auf Instagram hochgeladen hat, sind Videoclips von ihm und Grace in glücklichen und nicht so glücklichen Zeiten zu sehen. Dazu spricht Armin in einem Voiceover auf Englisch darüber, Dinge zu reparieren, statt sie wegzuwerfen. „In einer Zeit, in der es leichter ist, etwas zu ersetzen, statt zu reparieren. Entscheide dich zu bleiben, entscheide dich zu verstehen, entscheide dich zu wachsen“. Die Worte in Kombination mit dem Reel suggerieren, dass Armin seiner Beziehung mit Grace offenbar noch eine Chance geben will.

Grace schickt Liebesbotschaft - Ist das GNTM-Paar wieder zusammen?

Armin erklärt weiter, dass echte Liebe nicht immer perfekt sei. „Wenn es etwas gibt, für das es sich zu kämpfen lohnt, dann ist es das Herz einer guten Frau“, so der Allgäuer am Ende des Reels. In der Kommentarspalte verlinkt er auf Grace' Instagramaccount, gefolgt von einem Herz-Emoji. Grace hat auch auf den Post reagiert: „You make me the happiest woman ich liebe dich“, schreibt die Ex-GNTM-Kandidatin. Klingt nicht nach Trennung, auch ein Follower scheint verwirrt zu sein „Wieder? Was ist passiert?“, schreibt _Kio15 unter Grace Antwort.

„Na ein Glück“ Fans feiern Liebescomeback von erstem GNTM-Paar

Armins Follower freuen sich über das vermeintliche Liebescomeback. „Na ein Glück! 🥹🙏🏻💗“, „Liebe hat gewonnen!“ und „alles gute euch“, heißt es in den Kommentaren. Eine Userin freut sich auch, dass Armin und Grace wieder zusammengefunden haben: „Eine Beziehung ist nie leicht, man darf nur nicht gleich aufgeben. Man muss immer kämpfen, daran wachsen, weitermachen“.

Armin und Dominik wiedervereint

Auch mit einer weiteren Beziehung sorgt Armin für Begeisterung bei seinen Fans. Der Allgäuer postete auch ein Video, das ihn mit seinem besten Freund Dominik zeigt. Die beiden hatten 2024 gemeinsam an GNTM teilgenommen, allerdings schied Dominik in Folge 10 aus. Armin schaffte es bis ins Halbfinale. Seit dem Ende der 19. Staffel GNTM ist es um Dominik still geworden, während Armin als Model um die Welt jettet, gemeinsame Auftritte waren eine Seltenheit.

Die diesjährige GNTM-Gewinnerin Daniela hat ebenfalls dank der Model-Castingshow mit Heidi Klum die Liebe gefunden. In einem TikTok-Video knutscht sie mit einem ehemaligen Mitkandidaten. Für die 20-Jährige ist es sogar die erste Beziehung ihres Lebens.