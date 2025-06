Alles aus beim GNTM-Liebespaar? Was ist los bei Armin und Grace?

Noch vor vier Wochen scheint beim GNTM-Pärchen Armin und Grace alles in Ordnung zu sein. Auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen teilten beide ein glamouröses Pärchen-Foto von einer Filmpremiere in Cannes. Doch seither ist es still um die beiden geworden. Dann sorgte Armin mit einem Post in seiner Story für Furore.

Armin bestätigt Trennung bei Fragerunde

In einer Fragerunde wurde Armin direkt gefragt, ob er und Grace sich getrennt hätten. Der Allgäuer antwortet auf Englisch und bestätigt die Vermutung. Der Bild zufolge erklärt der Ex-GNTM-Kandidat, dass er und Grace sich im Guten getrennt hätten und er ihr nur das Beste wünsche. Die Nachricht ist mittlerweile aus Armins Story verschwunden.

Grace meldet sich mit Foto bei den Fans

Grace hat sich noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert. Die 25-Jährige hatte in ihrer Story lediglich ein Foto von sich gepostet. Das Model machte einen traurigen Eindruck, es wirkte, als hätte sie geweint. Es scheint alles auf eine Trennung hinzuweisen, seltsam ist jedoch, dass sämtliche Pärchenfotos von den beiden noch auf ihren Kanälen sind.

Nach einem Jahr alles aus beim GNTM-Paar - Was ist passiert?

Armin und Grace hatten sich 2024 bei der 19. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ kennengelernt. Im Finale sorgte Armin dann für eine Überraschung, als er auf der Bühne vor tausenden Zuschauern Grace seine Liebe gestand. Seither waren beide ein Paar und teilten ihre Liebe mit ihren Followern. Jetzt, nach einem Jahr, ist nun offenbar alles vorbei. Warum sie sich getrennt haben, hat Armin nicht erklärt.