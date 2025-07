Das nächste GNTM-Liebespaar! Siegerin Daniela knutscht mit Ex-Kandidaten

2024 durften zum ersten Mal Männer bei „Germany‘s Next Topmodel“ mitmachen, dabei kann es natürlich vorkommen, dass es hinter den Kulissen knistert. So geschehen beim Allgäuer Kandidat Armin und seiner Mit-Kandidatin Grace. In einer Live-Show gestand Armin damals Grace seine Liebe. Siegerin Daniela ging da jetzt etwas subtiler vor.

Liebesgerüchte seit Finale von GNTM-Jubiläumsstaffel

Bereits nach Finale am 19. Juni wurde schon gemunkelt, dass zwischen Daniela und Kandidat Samuel etwas laufen könnte. Die beiden sollen laut Bild-Informationen beim Händchenhalten gesehen worden sein. Bisher schwieg das Paar zu den Gerüchten, doch jetzt das Liebes-Outing!

Knutschvideo aufgetaucht

Auf TikTok veröffentlichte Ex-GNTM-Kandidat Samuel Dohmen ein Video, auf dem er mit Daniela knutscht. Damit ist die Beziehung zwischen den Beiden offiziell.

GNTM-Gewinnerin im Liebesglück

Für Daniela ist diese Beziehung war besonderes. Samuel, der es nur auf Platz acht schaffte, soll der erste feste Freund der GNTM-Siegerin sein. Während der Final-Show hatte die heute 20-Jährige enthüllt, dass sie bisher noch nie in einer Beziehung war. Verständlich also, dass beide ihr Liebesglück erst einmal für sich allein genießen wollen.

Beim ersten GNTM-Paar gibt es dagegen schlechte Nachrichten. Armin hat in einer Instagram-Story bestätigt, dass er und Grace sich getrennt haben. Die beiden waren knapp ein Jahr zusammen.