"Geben wir wieder richtig Gas": Kaulitz-Zwillinge haben wilde Oktoberfest-Pläne – kommt Heidi Klum mit?

Bill und Tom Kaulitz, die Zwillinge von „Tokio Hotel“ sind dafür bekannt, dass sie gerne feiern. Das stellten sie unter anderem in ihrer Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ mit einer spektakulären Party zum 35. Geburtstag unter Beweis. Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ erzählte Bill Kaulitz außerdem bereits von wilden Junggesellinnen-Abschieden und einem „absoluten Filmriss“ auf Mallorca –oder man sieht ihn auf Instagram in einem Berliner Club flirten. Nun haben Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast ihre Pläne für das Oktoberfest enthüllt. Haben sie etwa vor, es mit Heidi Klum und ihrer Oktoberfest-Party aufzunehmen? Die Antworten gibt es hier.

Oktoberfest-Pläne: Diese spektakuläre Party plant Heidi Klum in München

Für die diesjährige Oktoberfest-Saison hat Heidi Klum eine eigene Party im Vorfeld des Wiesn-Starts angekündigt. Das „Heidifest“ im Münchener Hofbräuhaus soll am 18. September stattfinden und wird live bei Prosieben übertragen. Als musikalische Gäste sind unter anderem Schlagerstars wie Jürgen Drews, Michelle und Thomas Anders angekündigt.

Auf Instagram hat Klum bereits ein Foto des Saal-Plans für den Abend mit knapp hundert Tischen veröffentlicht. Dazu schrieb sie: „Sitzordnung Heidifest. Let‘s Goooo!!!“ Da Klum für ihre öffentlichkeitswirksamen Halloween-Partys in Los Angeles bekannt ist, können Fans wohl auch beim „Heidifest“ mit einem großen Spektakel rechnen.

Oktoberfest-Ankündigung: Was haben die Kaulitz-Zwillinge beim Oktoberfest vor?

Aber nicht nur Heidi Klum scheint das diesjährige Oktoberfest ausgiebig zu feiern. Auch ihr Mann Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill haben jetzt große Pläne für die anstehende Wiesn angekündigt.

Im gemeinsamen Podcast „Kaulitz & Kaulitz“ ging es in der aktuellen Folge zunächst darum, dass bereits gefeiert wurde: Nämlich der 36. Geburtstag der Zwillinge – und zwar so ausgelassen, dass die Party Spuren hinterlassen hat. „Wobei ich sagen muss, mir brummt heute der Schädel ein bisschen, ich bin bisschen durchgefeiert, das wird heute deine Sendung, kann ich dir schon sagen“, gab Tom Kaulitz zu. Bill entgegnete daraufhin: „Ich hab den Absprung aber auch nicht geschafft. Es war ein wildes Fest wieder bei uns, die ganze Woche“. Und er ergänzte: „Wir waren wieder ganz wilde Mäuse, kann ich schon mal sagen.“

Die Erschöpfung hielt die beiden aber nicht davon ab, erneut große Party-Pläne zu schmieden. Tom Kaulitz kündigte im Podcast an: „Oktoberfest, sind wir natürlich wieder mit dabei dieses Jahr.“ Bill Kaulitz machte daraufhin klar: „Lass es uns direkt announcen: Oktoberfest, da geben wir wieder richtig Gas.“ Wie genau, das wird sich in den kommenden Wochen auf der Wiesn zeigen. Ob auch Toms Ehefrau und Bills Schwägerin Heidi Klum mit von der Partie sein wird, haben die beiden allerdings nicht verraten.

