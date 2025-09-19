Ex-Bachelor Dennis Gries und Freundin Katja feiern mit Klum und Co. auf dem „HeidiFest“

Kurz vor Eröffnung des Oktoberfests in München feierte Heidi Klum am Donnerstagabend im Hofbräuhaus schonmal vor. Zahlreiche Gäste feierten mit, darunter auch Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries und seine Freundin Katja Geretschuchin.
„Liebe Leit, heit isch‘s soweit, es geht zur Heidi“, freut sich der Allgäuer Ex-Bachelor Dennis Gries in einem kurzen Videoclip, den er in seiner Instagram-Story postete. Auch Freundin Katja ist voller Vorfreude und strahlt mit Dennis in die Kamera. Das Bachelor-Paar hat sich für den Anlass natürlich auch in Schale geworfen.
Elegantes Schwarz vs. knalliges Rot
Dennis trägt helle Lederhosen, ein dunkelblaues Hemd und darüber eine elegante dunkelgraue Weste im Paisleymuster. Freundin Katja passt da in ihrem schwarzen DrIMAGO / Future Imageindl mit grauer Schürze perfekt dazu. Ein starker Kontrast zur Gastgeberin: Heidi Klum und Ehemann Tom traten in Knallrot auf.
Bachelor-Paar feiert mit Klum-Kaulitz-Clan
In den jeweiligen Stories von Dennis und Katja tauchen dann auch Selfies mit Mitgliedern des Klum-Kaulitz-Clans auf. Dennis zeigt unter anderem ein Selfie mit Heidi Klum persönlich und ein Foto von sich und Katja mit Bill Kaulitz. Dasselbe Foto taucht auch in Katjas Story auf.
700 Gäste feiern mit Heidi im Hofbräuhaus
Zum HeidiFest im Hofbräuhaus waren knapp 700 illustre Gäste geladen. Neben Stars und Sternchen aus der GNTM-Welt waren auch Topmodel Alessandra Ambrosio, Wayne Carpendale mit Ehefrau Annemarie, sowie Schlagerstar Roberto Blanco und Schauspielerin Christine Neubauer dabei. Auch die komplette Familie von Heidi Klum feierte mit, unter anderem Mutter Erna und die Kinder der 52-Jährigen, die übrigens noch nie auf dem Oktoberfest war.
Schlagerstars auf der Bühne
Auch für das Unterhaltungsprogramm war bestens gesorgt. Schlager-Urgesteine Peter Kraus und Michael Holm sowie Eurodance-Star Haddaway standen auf der Bühne. Highlight des Abends war aber wohl Heidis gemeinsamer Auftritt mit Jürgen Drews. Beide gaben Drews größten Hit „Ein Bett im Kornfeld“ zum Besten. Zum krönenden Abschluss sang die Band Münchner Freiheit ihren Hit „Ohne dich“, bevor alle zum Zapfenstreich um 22 Uhr nach Hause gingen.
