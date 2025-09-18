Das kostet eine Maß Bier auf dem Oktoberfest 2025

Am Samstag, 20. September 2025, startet in München das Oktoberfest 2025. Neben etlichen Neuerungen interessiert die Besucher jedes Jahr aber die gleiche Frage: „Was kostet eine Maß Bier heuer auf der Wiesn?“. Wir haben euch die diesjährigen Preise einmal aufgelistet.

München: Bierpreise auf Oktoberfest erneut gestiegen

Laut der Internetseite des Oktoberfestes in München ist der Preis für eine Maß Bier erneut gestiegen. Im Schnitt kostet die Wiesnmaß 3,52 Prozent mehr als im Vorjahr 2024. Die Wirte verlangen in diesem Jahr zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro für einen Liter Bier. 2024 lag der Preis noch zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro.

Das ist der offizielle Wiesn-Maßkrug 2025. Foto: picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Was kostet die Wiesn-Maß heuer? Bierpreise Oktoberfest 2025

Laut Oktoberfest.de, der offiziellen Oktoberfest-Seite der Stadt München, belaufen sich die Preise für eine Wiesnmaß in den einzelnen Zelten wie folgt:

Armbrustschützen-Festzelt: 15,50 Euro

Augustiner-Festhalle: 14,50 Euro

Bräurosl: 15,40 Euro

Fischer-Vroni: 15,40 Euro

Hacker-Festzelt: 15,40 Euro

Hofbräuhaus-Festzelt: 15,40 Euro

Käfer Wiesn-Schänke: 15,40 Euro

Löwenbräu-Festzelt: 15,40 Euro

Marstall: 15,40 Euro

Ochsenbraterei: 15,35 Euro

Schottenhamel-Festhalle: 15,40 Euro

Schützen-Festzelt: 15,40 Euro

Kufflers Weinzelt: 17,80 Euro (nur Weißbier)

Auf der Oiden Wiesn kostet die Maß Bier wie folgt:

Festzelt Tradition: 15,35 Euro

Musikantenzelt: 14,60 Euro

Museumszelt: 14,60 Euro

Volkssängerzelt: 14,90 Euro

Auch in den mittelgroßen Gastronomien sind die Bierpreise gestiegen. Hier kostet die Wiesnmaß zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro.

Bierpreise auf der Wiesn: Wer legt das fest?

Die Bierpreise werden jeweils von den Gastronomen festgelegt. Diese haben hier allerdings nicht komplett freie Hand. Die Stadt München überprüft die Preise jedes Jahr auf Angemessenheit. Dafür werden die Oktoberfest-Bierpreise mit den Bierpreisen in den großen Gastronomien in der Stadt verglichen. Diese liegen laut Oktoberfest.de heuer zwischen 7,70 Euro und 13,40 je Liter Exportbier.

Das Oktoberfest in München findet heuer von Samstag, 20. September 2025 bis Sonntag, 5. Oktober 2025, statt. Die „Wiesn“ ist das größte Volksfest der Welt und wird von Millionen Menschen besucht. 2023 zählten die Verantwortlichen rund 7,2 Millionen Besucher, 2024 dagegen 6,7 Millionen.