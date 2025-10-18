Neue Dienstwagen für Bayern-Stars – ein Profi bleibt bescheiden

Neue Saison - neue Autos. In guter alter Tradition durften sich die Fußball-Stars des FC Bayern München auch in diesem Jahr wieder über neue Dienstwagen freuen.

Bei einem Termin bei Sponsor Audi hatten die Profis der Münchner die Wahl aus einer breiten Palette von vollelektrischen und Hybrid-Modellen des bayerischen Autobauers.

FC Bayern: Manuel Neuer und Harry Kane wählen gleichen Dienstwagen

Kapitän Manuel Neuer entschied sich beispielsweise für einen Audi Q8 SUV TFSI e quattro. Das Modell, das sich laut Audi durch besonderen Komfort und ein sportliches Design auszeichnet, verfügt als Basismodell über 340 PS und kostet in seiner einfachsten Variante 94.700 Euro. Neben Neuer wählten unter anderem auch Harry Kane, Leon Goretzka und Neuzugang Luis Díaz dieses Modell.

Joshua Kimmich, der bereits vier Kinder hat, entschied sich für den Q7 SUV TFSI e mit sieben Sitzen. Der Listenpreis für sein neues Schmuckstück: 84.000 Euro.

Musiala rasend schnell unterwegs - Bischof bleibt bescheiden

Bei den drei Kumpels Jamal Musiala, Alphonso Davies und Michael Olise, die auch außerhalb des Platzes viel Zeit miteinander verbringen, fiel die Wahl auf einen vollelektrischen RS e-tron GT performance, der in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Wer hier privat zuschlagen will, darf in der Grundvariante 160.500 Euro hinlegen.

Erheblich günstiger ist derweil das Modell zu haben, für das sich nur Mittelfeldspieler Tom Bischof entschied. Der 20 Jahre alte Neuzugang der Münchner ließ sich einen Schlüssel für einen Q4 Sportback e-tron übergeben, der zwar 5,4 Sekunden braucht um von 0 auf 100 zu beschleunigen, als Grundmodell aber schon für 48.150 Euro zu haben ist.

Der Ingolstädter Autobauer Audi ist bereits seit 2002 ein Sponsor des FC Bayern und seit 2011 Anteilseigner der FC Bayern AG. Im Jahr 2020 wurde der Vertrag mit Audi vorzeitig bis 2029 verlängert. Medienberichten zufolge bringt der Deal dem deutschen Rekordmeister bis zu 600 Millionen Euro ein.