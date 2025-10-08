Bayern-Star Tom Bischof posiert verliebt mit Tochter von Fußballlegende

Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell. FC-Bayern-Spieler Tom Bischof zeigt sich erstmals gemeinsam mit seiner Freundin Josefine Scholl, Tochter von Mehmet Scholl. Auf dem Oktoberfest absolvierten die beiden jetzt ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar.

Scholl und Bischof zeigen sich verliebt auf Social Media

Schon lange zeichnete sich eine Beziehung zwischen Scholl und Bischof ab. Die beiden posteten auf Instagram regelmäßig Videos und Fotos in trauter Zweisamkeit. So postete Josefine Scholl auf Instagram ein Reel, das sie mit Tom Bischof zeigte. Der FC-Bayern-Spieler kommentierte den Post mit einem Herz, das Josefine auch erwiderte. Außerdem wurden beide laut Medienberichten auch küssend auf der Tribüne gesichtet.

Erster Auftritt als Paar auf Oktoberfest

Auf dem Oktoberfest zeigten sich jetzt beide erstmals als Paar in der Öffentlichkeit. Beide wirkten sehr glücklich und strahlten um die Wette. Josefines Vater, Mehmet Scholl, spielte von 1992 bis 2007 für den FC Bayern. Tom Bischof dagegen startet gerade als Neuzugang seine Karriere beim Rekordmeister. Im Sommer wechselte der 20-Jährige von der TSG Hoffenheim nach München. Dass Tom Bischof Talent auf dem Rasen hat, bewies er vergangene Woche bei seinem Startelf-Debüt gegen Werder Bremen. Der FC Bayern gewann die Partie mit einem klaren 4:0. Bischof lieferte vor allem bei seiner Torvorlage eine starke Leistung ab.

TikTok statt Rasen: Das macht Josefine Scholl

Im Gegensatz zu ihrem Vater und Freund hat Josefine Scholl nichts mit Fußball zu tun. Die 17-Jährige ist allerdings in den sozialen Netzwerken ein kleiner Star. Auf Instagram hat sie über 60.000 Follower, auf TikTok sind es sogar über 300.000. Josefine stammt aus der langjährigen Beziehung ihres Vaters mit Jessica Luther. Sie hat noch eine zwei Jahre ältere Schwester und einen Halbbruder.