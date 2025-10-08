Besuch in Berlin: So isst Heidi Klum ihren Döner - und diesen Trick nutzt sie gegen das Kleckern

Dem Supermodel Heidi Klum ist gutes Essen wichtig. Um ihren Körper fit zu halten, schwört sie beispielsweise auf Pumpernickel und Hühnersuppe. Doch gelegentlich gönnt sich die 52-Jährige auch etwas, das einfach gut schmecken soll: Zum Beispiel Pasta mit Ketchup oder – passend zu ihrer Pre-Oktoberfest-Party – eine deftige Schweinshaxe mit einer Maß Bier. Nun hat sich Klum in Berlin einen weiteren Leckerbissen gegönnt: einen Döner. Was laut der GNTM-Jurorin unbedingt ins Fladenbrot gehört, damit aus einem gewöhnlichen Döner ihr Lieblingsdöner wird und welchen Trick gegen Saucenflecken sie sich in Berlin zeigen ließ, erfahren Sie hier.

Heidi Klum in Berlin: Was ist ihr Lieblingsdöner?

Berlin gilt als die Hauptstadt des Döners. Ihren absoluten Favoriten hat Heidi Klum im Stadtteil Charlottenburg entdeckt: den XL Döner. Diesem stattete das Model erst kürzlich einen Besuch ab. Klum ließ ihre Fans daran teilhaben und veröffentlichte am Montag mehrere kurze Videos vom Dönerbesuch in einem Post auf Instagram. „Mein Wunsch geht in Erfüllung. Wir gehen zu meinem absoluten Lieblings-Dönerladen in Berlin“, freute sich Klum in dem Video. „Ich kann es gar nicht abwarten.“

Auch interessant: Für Aufsehen sorgte Heidi Klum auch mit einem pikanten Fotoshooting – ein Schnappschuss scheint allerdings sogar dem offenherzigen Model etwas zu freizügig zu sein. Gegen Kleiderregeln hat sie außerdem ausgerechnet in Cannes verstoßen.

Heidi Klums Lieblingsdöner: Natürlich mit „Spezialsauce“

Am Tresen filmte Klum den Mitarbeiter dabei, wie er ihren Lieblingsdöner zubereitete. Eine Zutat durfte dabei wohl nicht fehlen: „Natürlich will ich die Spezialsauce, das ist doch das Geilste an dem Ganzen“, erklärte Klum. Außerdem kommen Fleisch, Salat, Rotkohl, Tomaten und Zwiebeln in den Döner: „Ihr macht den Besten“, sicherte das Model dem Team von XL Döner zu. „I love it“, schwärmte Klum.

Übrigens: Ein Münchner Festzeltwirt äußerte während des Oktoberfestes harte Kritik an Heidi Klum und wirft dem Supermodel vor, ein „schlechtes Bild auf ganz Bayern“ zu werfen. Der außergewöhnliche Wiesn-Look von Tochter Leni Klum sorgte zudem für großen Gesprächsstoff - sogar internationale Medien berichteten über das Dirndl des Models.

Heidi Klum in Berlin: Mit welchem Trick kleckert der Döner nicht?

Nachdem sich Heidi Klum dabei filmte, wie sie herzhaft in das reichlich gefüllte Dönerbrot biss, ließ sie sich anschließend noch einen Trick zeigen, mit dem man den Döner möglichst unfallfrei essen kann: Dafür wird der Döner so im Papier gedreht, dass eine der beiden offenen Kanten des Döners an die Seite der Verpackung gedrückt wird. So fällt die Füllung nicht heraus. „Dann schlabbert man nicht so viel“, begrüßte Klum die Methode. Den Tipp probierte Klum gleich selbst aus und lachte: „Genau so machen wir das!“ Von der heißgeliebten „Spezialsauce“ wurde so kein Tropfen verschwendet.

Übrigens: Heidi Klum ist bekannt für ihre ausgefallenen Verkleidungen an Halloween. Eine Übersicht ihrer spektakulärsten Kostüme gibt es hier. Außerdem hat Klum bereits erste Hinweise zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm gegeben.