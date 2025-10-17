Allgäu-Bachelor Dennis Gries muss sich am Bahnhof Kempten von Freundin Katja verabschieden

Katja Geretschuchin, die Freundin von Bachelor Dennis Gries aus Kempten verlässt das Allgäu. Zumindest für einige Zeit. Die 30-Jährige fährt für zwei Events zehn Tage lang nach Berlin. Für diese Zeit muss sich Katja von ihrem Dennis trennen. Der Abschied verlief emotional.

Katja verlässt das Allgäu für zwei Events in Berlin

Natürlich fiebert Katja ihrem Trip in die deutsche Hauptstadt auch entgegen. In einer Insta-Story meinte sie am Donnerstag, dass es für sie bereits ungewohnt ist, aus dem Allgäu wegzufahren: „Das ist für mich so ein Highlight, das Allgäu zu verlassen. Jetzt verstehe ich auch die ganzen Menschen, die sagen immer, wenn man im Allgäu ist, dann bleibt man im Allgäu, da fährt man nirgendwo hin.“

Noch zu Hause, bevor es dann zum Bahnhof ging, fragte Katja Dennis: „Wirst du mich vermissen?“ Da war der Bachelor noch recht unbeeindruckt: „Es kommt noch auf“, meinte er. Er habe ist ein lachendes und ein weinendes Auge.

Dennis und Katja: Abschied am Bahnhof in Kempten

Dann musste das Paar kurz darauf am Bahnhof in Kempten tatsächlich Abschied nehmen. Da wurde es dann doch etwas emotional. „Oh nein“, meint Dennis betrübt, „Wie lange ist das jetzt her so ein Abschied?“ Katja antwortet halb niedergeschlagen: „Zwei oder drei Monate.“

Der Bachelor fragt weiter: „Und wie lange bist du weg?“ „10 Tage“, erklärt Katja mit einem traurigen Lächeln. Dennis fügt rhetorisch hinzu: „Was mache ich denn mit so viel Freizeit?“

Dann steigt Katja ein und die Türen des Zuges schließen sich. Sie winkt traurig von innen, er von draußen. Schließlich trennt die Zugtür das Bachelor-Paar.

Dennis Gries mit süßer Geste: Er rennt dem Zug hinterher

Dennis lässt es sich jedoch nicht nehmen, so lange wie möglich mit seiner Freundin zusammen zu sein. Während der Zug sich in Bewegung setzt, läuft er am Bahnsteig auf Höhe von Katjas Fenster mit. Immer schneller wird der Zug und schließlich rennt der Bachelor nebenher - bis der Zug zu schnell für ihn wird und ihn abhängt. So sah das aus:

„Wie süß will er bitte sein?“, kommentiert eine Instagram-Userin unter dem Post. Katja selbst schreibt währenddessen in die Kommentare: „Ich hab den Anblick ein bisschen vermisst, wie du dem Zug hinterherläufst. 🥹🫶🏻♥️“ Und Dennis meint etwas scherzhaft: „Diese Züge gehen auch von null auf hundert in unter 3 sec!“

Inzwischen ist Katja bereits gut in Berlin angekommen. Die vorübergehende Trennung wird das Paar bestimmt gut meistern. Und der Bachelor selbst weiß bestimmt etwas mit seiner neu gewonnenen Freizeit anzufangen.