„Alles hier ist anders“: Bachelor-Freundin Katja hadert mit ihrem Umzug ins Allgäu

Seit nunmehr einem Jahr lebt Katja Geretschuchin mit dem Ex-Bachelor Dennis Gries in Kempten im Allgäu. Dass der Umzug ihr nicht leicht fällt, hat sie schon mehrmals zugegeben und schüttet ihren Followern auf Instagram regelmäßig ihr Herz aus. So auch in ihrem letzten Post, in dem die 30-Jährige über ihre Lebensentscheidungen sinniert.

Nachdenklicher Post von Neu-Allgäuerin Katja Geretschuchin

In ihrem vor ein paar Stunden hochgeladenen Post auf Instagram, beschäftigt sich Katja vor allem mit dem Alleinsein. „Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie wenig Zeit ich eigentlich mit mir selbst verbringe, vor allem hier im Allgäu“, erzählt Katja in dem Text zu einem Videozusammenschnitt, der sie allein in der Wohnung zeigt. Dazu steht der Text „I forgot something ... Myself“ (auf Deutsch etwa: „Ich habe etwas vergessen ... Mich selbst“).

Hier im Allgäu sei es viel ruhiger als in ihrer alten Heimat Düsseldorf, erklärt Katja. Doch auch wenn sie weniger Menschen um sich herum hat, fühle sie sich manchmal nicht wie sie selbst.

Umzug aus Liebe: Bachelor-Paar lebt in Kempten

Katja lernte den Allgäuer Dennis Gries 2024 bei der RTL-Kuppelshow „Die Bachelors“ kennen und lieben. Katja erhielt von dem Kemptener Bachelor die letzte Rose, seitdem sind sie ein Paar. Nach einer monatelangen Fernbeziehung entschlossen sich beide, im Herbst 2024 zusammenzuziehen. Katja zog Dennis zuliebe von Düsseldorf ins Allgäu. Nachdem der Einzug in eine neue Wohnung nicht geklappt hatte, zog Katja bei Dennis ein. „Manchmal fühlt es sich an, als wäre ich einfach in das Leben meines Partners eingetreten und würde jetzt langsam versuchen, mir mein eigenes aufzubauen“, so Katja über ihren Umzug ins Allgäu.

War Umzug ins Allgäu eine schlechte Idee? Katja plagen immer wieder Zweifel

Mit ihrer Entscheidung, ins Allgäu zu ziehen, kämpfte Katja im Laufe der vergangenen Monate immer wieder. Vor allem Heimweh und Unsicherheiten plagten die Influencerin. Dennis unterstützte sie bei der Umstellung, und Katja entdeckte gemeinsam mit ihrem Schatz neue Hobbys für sich. Wie Dennis ist auch Katja sportbegeistert und hat im Allgäu unter anderem das Wandern und den Laufsport für sich entdeckt. Trotzdem will Katja nicht vergessen, wer sie ist, beziehungsweise einmal war.

Alleinsein statt Einsamkeit: Katja lernt wichtige Lektion

„Gerade in den Momenten, in denen ich wirklich allein bin, merke ich, was mir wichtig ist und was mich ausmacht“, so Katja auf Instagram. Dabei stellt sie klar, dass Alleinsein nichts mit Einsamkeit zu tun habe, sondern vielmehr ein wichtiger Teil ihres Ankommens sei. Wie wichtig Zeit für sich ist, wenn man als Paar in ein Leben zu zweit startet, zeigt unser Artikel mit wertvollen Tipps zum Thema Zusammenziehen als Paar. In vergangenen Posts hat Katja auch deutlich gemacht, dass sie ihren Umzug aus Liebe keineswegs bereut, das beweisen andere Posts auf Dennis und Katjas jeweiligen Instagram-Kanälen. Darin wirkt das Bachelor-Paar glücklich und verliebt.