Dennis und Katja am See! So verliebt sind der Bachelor aus Kempten und seine Freundin

Liegend im grünen Gras, mit Bikini und Badehose, die Sonnenbrille auf - so zeigen sich Ex-Bachelor Dennis Gries aus Kempten und seine Freundin Katja Geretschuchin in ihrem neuen Instagram-Post. Der Himmel ist blau, die Bäume wehen leicht im sommerlichen Wind und das Pärchen scheint einfach nur glücklich verliebt zu sein.

Bachelor Dennis Gries und Freundin Katja verliebt am See

Offenbar haben der Fitnesskaufmann und die 30-jährige Düsseldorferin, die für ihn ins schöne Allgäu gezogen ist, einen traumhaften Tag an einem Badesee verbracht. Wo das Paar genau war, verraten sie nicht. Dafür gibt es für Katjas Instagram-Follower ein gefühlvolles Küsschen und verliebtes Geschmuse:

Der Bachelor neckt seine Freundin mit einer Kirsche

Ein bisschen necken muss der Bachelor aus Kempten seine bessere Hälfte dann aber doch: Dennis tut so, als würde er Katja mit einer Kirsche füttern, isst sie allerdings im Anschluss doch lieber selbst. Die neckische Geste des Charmeurs erzielt jedoch genau den gewünschten Erfolg: Katja grinst und lacht verliebt.

Katja braucht nur Dennis für einen gelungenen Sommer

Am Ende gibts dann doch noch Johannisbeeren für Katja - direkt aus der Hand des Bachelors in den Mund. Zu dem süßen Video schreibt Katja einfach nur: „All I need for Summer“ - womit sie dann vermutlich doch Dennis und nicht die Kirschen oder Johannisbeeren meint.

Bachelor Dennis aus Kempten und Freundin Katja - Das passiert in ihrem Leben

Schon vor Kurzem wurde es bei Dennis und Katja romantisch. Zusammen entdeckte das Paar Nonnenhorn am Bodensee und erlebte dabei einen „wunderschönen Sonnenuntergang“. Doch der Ex-Bachelor und seine Freundin können auch ernst. In einem Interview sprachen sie über ihre Beziehung, ihre Zukunftspläne, das Heiraten und das Thema Kinder.

Lustig ging es bei Dennis und Katja hingegen zu, als das Paar auf die erste Folge der neuen Bachelor-Staffel reagierte. Was Dennis zum ersten Kuss mit Katja sagte, lest ihr hier. Apropos Bachelor: Kribbeln, Drama und der erste Kuss - Das passiert in Folge 3 von „Die Bachelors“.