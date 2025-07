Kribbeln, Drama und der erste Kuss: Das passiert in Folge 3 von „Die Bachelors“

Die Bachelors Felix und Martin haben auch in Folge 3 die Qual der Wahl. Doch allmählich kristallisieren sich in Kapstadt Favoritinnen unter den Damen heraus. Dabei kommen sich die Bachelors auch in die Quere.

Der erste Kuss in Staffel 15: Welcher Bachelor macht den wichtigen Schritt?

Sowohl Martin als auch Felix haben ein Auge auf Kandidatin Viviane geworfen. Allerdings ist Martin noch nicht sicher, was er für die alleinerziehende Mutter empfindet. Er erhofft sich Klarheit beim nächsten Gruppendate, bei dem zehn auserwählte Damen mit den Rosenkavalieren ein kleines „Afrocella“ feiern. Dabei weckt Clara Martins Interesse und sie ergattert eine Einladung zum Einzeldate. Beide kommen sich sehr nahe - Es kommt zum ersten Kuss der 15. Staffel.

Dicke Luft bei den Damen

Bereits vor dem Gruppendate war die Stimmung bei den Kandidatinnen angespannt. Vor allem zwischen Viki und Seyma herrscht dicke Luft. Viki wirft Seyma vor, Felix zu wollen, obwohl sie Rosen von Martin bekomme. Wird sie beim Gruppendate ihrem Ärger Luft machen?

Rosenvergabe in Folge 3: Wechselt eine der Damen die Teams?

Die Nacht der Rosen findet in Folge 3 tagsüber statt. Bei der Floral Fiesta haben die Junggesellen die Qual der Wahl. „Es ist nicht einfach, der Bachelor zu sein“, gibt Felix zu. Martin dagegen beschäftigt der Gedanke, dass Felix einer Dame aus seinem Team eine Rose geben wird. Ob der 35-Jährige Recht behält und welche Dame die Rose bekommt, erfahrt ihr heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL. Folge 3 von „Die Bachelors 2025“ kann aber auch bereits auf RTL+ gestreamt werden.

Bei dem Allgäuer Bachelor Dennis Gries und seiner Katja läuft es derweil nach wie vor gut. Seit der Kemptener der Düsseldorferin in der 14. Staffel die letzte Rose gab, sind die beiden ein Paar und leben gemeinsam im Allgäu. Erst kürzlich hat das Bachelor-Paar über Hochzeit und Kinder gesprochen.

Die Bachelors 2025: Diese Kandidatinnen sind ausgeschieden:

Christina (Folge 1)

Lisann (Folge 1)

Nadine M. (Folge 1)

Vanessa (Folge 1)

Sarah (Folge 2)

Teresa (Folge 2)

Die Bachelors 2025: Diese Kandidatinnen sind noch dabei:

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35

Aylin aus München, 32

Clara aus Hamburg, 27

Corinna aus Offenbach, 27

Esra aus Düsseldorf, 28

Hannah aus Köln, 25

Isabelle aus Düsseldorf, 31

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Linda aus Berlin, 27

Louisa aus Brücken, 31

Mareike aus Düsseldorf, 31

Michelle aus Duisburg, 31

Nadine H. aus Köln, 30

Natalie aus Ingolstadt, 34

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viktoria aus Sindelfingen, 26

Viviane aus Verden, 34