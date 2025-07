Kinder und Hochzeit: Bachelor Dennis Gries und Katja Geretschuchin sprechen über gemeinsame Zukunft

Seit Ende der 14. Staffel von „Der Bachelor“ auf RTL sind der Allgäuer Dennis Gries und die Kandidatin Katja Geretschuchin ein Paar. Gemeinsam leben beide mittlerweile in Kempten und lassen ihre Fans weiterhin via Instagram an ihrem Alltag teilhaben. Nun haben sie sich aber in einem Interview über ihre Beziehung und ihre Zukunftspläne geäußert.

Bachelor Dennis und Kandidatin Katja: Zuerst ein Zuhause bauen

Nach einer anfänglichen Fernbeziehung ist Katja Geretschuchin mittlerweile zu Dennis nach Kempten gezogen. Auch wenn das Leben abseits der Großstadt Düsseldorf für die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht immer einfach ist, liegt der Fokus der beiden ganz klar auf dem Ziel, sich im Allgäu ein gemeinsames Leben aufzubauen.

Dennis Gries und Katja Geretschuchin: respektvoller Umgang

Hilfreich ist dabei, dass der Ex-Bachelor und die ehemalige Kandidatin einen weitgehend harmonischen Umgang miteinander pflegen. Promiflash zitiert den gebürtigen Kemptener dabei mit den Worten: „Selbst, wenn wir mal streiten, ist das immer auf einer super respektvollen Ebene“.

Dennis postet gemeinsames Video von Zugreise

Wie wichtig Dennis Gries die Beziehung mit Katja ist, zeigt der Fitnesskaufmann regelmäßig auf seinem Instagram-Account. In seinem jüngsten Reel zeigt er sich bei einer Bahnreise mit Katja und schreibt dazu: „Es sind die kleinen Momente mit dir, die alles sind, was ich brauche! Es ist einfach, das schönste Gefühl zu wissen, dass du dich bei mir wohlfühlst und egal wo an meiner Seite einschläfst.“

Kinder und Hochzeit: Allgäuer Bachelor-Paar will heiraten und gemeinsame Kinder

Dennis Gries und Katja Geretschuchin haben auch rund eineinhalb Jahre Beziehung weiterhin die gleichen Zukunftspläne. Dazu gehört auch das Thema Kinder und Heirat. Gegenüber Promiflash sagte die 30-jährige Katja: „Wir wollen auf jeden Fall Kinder. Wir wollen auch irgendwann heiraten.“ Die beiden wollen das Thema allerdings nicht überstürzen. Stattdessen scheinen sich beide lieber Schritt für Schritt eine gemeinsame Basis aufzubauen.