Wegen einer möglichen Gefahr für Allergiker ruft ein Hersteller aktuell sein scharfes Chili-Gewürz zurück.

Die Firma Asia Express Food hat eine Charge ihres Chili-Gewürzes "Pepper Hot Ground" der Marke Afroase zurückgerufen. Betroffen sind die 80-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1. Mai 2023 und der Lot-Nummer GC79.21/273.

Grund für den Lebensmittel-Rückruf ist eine fehlende Kennzeichnung des Allergens Erdnuss in dem scharfen Gewürz. Das könnte für Allergiker problematisch werden, wenn sie das Gewürz verwenden. Denn das Allergen Erdnuss sei in dem Gewürz nachgewiesen worden, obwohl es nicht auf den Verpackungen deklariert wird, so das Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de in einer aktuellen Information am 1. März.

Chili-Gewürz zurückgerufen

Ausgeliefert wurde das betroffene Chili-Gewürz in den Bundesländern

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstei

Thüringen.

"Wir bitten den Verbraucher nicht dieses Produkt zu konsumieren und zu an die Verkaufsstelle zurückgeben", so der Hersteller. Wie üblich bei Lebensmittel-Rückrufen kann auch dieses Gewürz bei Händlern zurückgegeben werden, dafür gibt es dann den gezahlten Kaufpreis zurück.

Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 300 Produkte zurückgerufen. Hauptgründe waren mikrobiologische Verunreinigungen, Grenzwertüberschreitunugen oder unzulässige Inhaltsstoffe, berichtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, bedeutet aber nicht, dass Lebensmittel in Deutschland unsicherer geworden sind, sondern im Gegenteil: Unternehmen stünden heutzutage Rückrufen weniger kritisch gegenüber. Zudem hätten sich die Analyse- und Überwachungsmöglichkeiten verbessert. Zuletzt war unter anderem Apfelmus zurückgerufen worden, außerdem Aldi-Hackfleisch und Nordsee-Backfisch.