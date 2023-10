Bei Rewe geht es um die Wurst. Ein Hersteller aus Thüringen hat Listerien in einem Produkt entdeckt. Vor dem Verzehr der Wurst wird gewarnt.

Es drohen Symptome wie bei einer Grippe. Jetzt wird bei Rewe in Bayern eine Wurst vorsorglich vorerst aus dem Verkehr gezogen. Betroffen ist die „Thüringer Knackwurst mit Knoblauch“. Bei einer internen Kontrolle bei der Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH waren Listerien nachgewiesen worden.

In einer offiziellen Pressseemitteilung vom vergangenen Freitag, 20. Oktober 2023, wurde dringend empfohlen, das Produkt aufgrund der Listerien-Belastung zu vernichten oder zurückzubringen. Die belastete Knoblauch-Knackwurst ist auch bei Rewe in Bayaern erhältlich. Außerdem in weiteren Rewe-- und Kaufland-Filialen in Hessen, Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Außerdem wird die Wurst in Thüringen in Filialen der Meininger Wurstspezialitäten angeboten.

Kaufpreis für belastete Knoblauch-Wurst auf Thüringen wird erstattet

Wer das Produkt bereits gekauft hat, sollte sie vernichten oder zurückzubringen. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Verkaufszeitraum der losen Ware an der Rewe-Bedientheke war der Zeitraum zwischen dem 18. September 2023 und dem 19. Oktober 2023. Betroffen ist Wurst mit diesem Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.10.2023, 1.11.2023, 14.11.2023.

Warum sollte die Knoblauch-Knackwurst aus Thüringen aktuell nicht gegessen werden? Was machen Listerien so gefährlich? Listerien sind stäbchenförmige Bakterien, von denen momentan die Listeria monocytogenes als Krankheitserreger von Mensch und Tier die größte Bedeutung hat. Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit verläuft die Infektion bei gesunden Menschen "meist unauffällig oder nimmt einen harmlosen Verlauf mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber und Muskelschmerzen oder Erbrechen und Durchfall."

Rückruf der "Thüringer Knackwurst mit Knoblauch"

Hersteller: Meininger Wurstspezialitäten aus Thüringen GmbH

Charge / Loskennzeichnung: 348

Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.10.2023, 1.11.2023 und 14.11.2023

Produktionsdatum: 12.9.2023

Grund der Warnung: Listeria monocytogenes - Bakterien

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit listet die Details noch einmal auf: