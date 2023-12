Aufgrund der heftigen Schneefälle im Allgäu haben sich in den vergangenen Stunden viele Unfälle ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Dauereinsatz.

Die schweren Schneefälle im Allgäu haben am Freitag und in der Nacht zum Samstag eine ganze Reihe von Unfällen verursacht. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind quasi im Dauereinsatz. Einen Überblick über das Unfallgeschehen gibt es bei uns.

Schnee-Chaos im Oberallgäu: Unfall mit Schneepflug und Unfall auf der B12

Im Oberallgäu haben sich seit dem Beginn der schweren Schneefälle mehrere Unfälle ereignet. In Immenstadt krachte ein Schneepflug am Freitagabend in ein stehendes Auto. Laut der Polizei habe die 52-jährige Autofahrerin an einem Fußgängerüberweg anhalten müssen. Ein nachfolgender Fahrer eines Schneepflugs konnte nicht mehr schnell genug reagieren und krachte mit der Schaufel in das Heck des Fahrzeugs. Glücklicherweise entstand bei den Unfall nur Sachschaden.

Autofahrerin kracht auf B310 gegen Leitplanke

Am Freitagnachmittag ist eine 34-jährige Autofahrerin auf der B310 in Richtung Oberjoch ins Schleudern geraten und mit dem Heck gegen eine Leitplanke geprallt. Laut Polizei endete der Unfall zum Glück nur mit einem Blechschaden. Die Polizei vermutet, dass die Frau zu schnell unterwegs war.

Unfall auf B12: Autofahrerin kracht gegen Porsche

Weniger glimpflich ging ein Unfall auf der B12 bei Geisenried aus. Nach Angaben der Polizei war ein 30-jähriger Sportwagenfahrer in Richtung Kempten unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Geisenried habe der Mann dann - trotz starker Schneefälle und schlechter Straßenverhältnisse - ein vorausfahrendes Auto überholt.

Aufgrund dessen erschrak die 32-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden Autos und riss das Lenkrad nach rechts. Ihr Auto kam dadurch ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit dem Porsche des 30-Jährigen.

Schnee und Glätte führen am Samstag zu zahlreichen Unfällen im gesamten Allgäu

Laut Polizei war der Aufprall so heftig, dass das linke Hinterrad der 38-jährigen Frau aus der Karosserie gerissen wurde. Der 30-Jährige Porschefahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Bei Immenstadt steckte ein LKW-Fahrer für mehrere Stunden an einem Anstieg fest. Erst nach drei Stunden konnte sein Sattelzug von einem Abschleppunternehmen befreit werden.

Schneemassen: Mehrere Unfälle auch im Ostallgäu

Ein litauischer Tourist hat am Freitagnachmittag in Pfronten-Kappel die Kontrolle über seinen Mietwagen verloren. Der 25-jährige Mann war auf schneeglatter Fahrbahn unterwegs und prallte gegen ein Verkehrsschild. Das Auto des Mannes war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sattelschlepper muss geborgen werden

In Pfronten/Rehbichl ist ein ein Sattelschlepper einen Abhang hinuntergerutscht. Laut der Polizei wollte der 53-jähriger Fahrer nach dem Beladen vo Rehbichler Weg in Richtung Füssener Straße fahren. Da er die schneebedeckte Steigung jedoch nicht hinauf kam, wollte der 53-Jährige in die entgegengesetzte Richtung fahren. An der Straße nach Schweinegg übersah der Mann eine Linkskurve und rutschte mit dem Sattelzug circa 50 Meter über ein Feld einen Abhang hinunter. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der LKW konnte nur unter großem Aufwand durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zwei Verletzte bei Mauerstetten

Gegen 19 Uhr am Freitagabend kam in Mauerstetten ein 28-jähriger Autofahrer ins Schleudern und kollidierte mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 65-Jährigen. Dabei zogen sich die beiden Insassen im Auto des 65-jährigen Fahrers leichte Verletzungen zu. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Straße musste von der Feuerwehr komplett gesperrt werden.

Baisweil: Anwohner können Auto nach Unfall bergen

In der Gemeinde Baisweil war eine 33-jährige Autofahrerin gegen 23:15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Anwohner konnten das Auto der Frau befreien.

Obergünzburg: Junger Autofahrer kracht gegen Baum

Bei Obergünzburg ist ein 22-jähriger Autofahrer gegen 20:15 Uhr gegen einen Baum geprallt und hat sich leicht verletzt. Der Unfall hatte sich in der Ronsberger Straße ereignet. Das Auto des jungen Mannes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Schnee-Chaos: Viele Unfälle bei Memmingen und im Unterallgäu auf den Autobahnen

Im Raum Memmingen und dem Unterallgäu haben sich am Freitag und in der Nacht zu Sonntag eine ganze Reihe von Unfällen ereignet. Schwerpunkt waren dabei die Autobahnen A7 und A96. Nach Angaben der Polizei waren die Autofahrer jeweils zu schnell unterwegs.

In der Nacht zum Samstag kam ein 36-jähriger Paketfahrer mit seinem Kleintransporter auf der A96 in Richtung München von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfosten eines Wildschutzzaunes. Das Fahrzeug des Mannes musste von einem Abschleppdienst befreit werden.

Glatte Straßen: Viele LKW festgefahren

Aufgrund der glatten Straßenverhältnisse fuhren sich zudem mehrere LKW fest. Betroffen war hier besonders die Anschlussstelle Bad Wörishofen in Richtung München, die Auffahrt am Autobahnparkplatz Kammlach-Süd und die Strecke zwischen Bad Wörishofen und Mindelheim. Die liegengebliebenen LKW mussten jeweils auf durchfahrende Räumfahrzeuge warten, um von der Stelle zu kommen, meldet die Polizei. Unter anderem musste die Staatstrasse 2015 zwischen Türkheim und Bad Wörishofen für eine längeren Zeitraum komplett gesperrt werden.

Weitere Unfälle in gesamten Unterallgäu und dem Raum Memmingen forderten die Einsatzkräfte zusätzlich:

In Helchenried kollidierte eine 82-jährige Autofahrerin mit einem Räumfahrzeug und fuhr nach dem Unfall einfach weiter.

Bei Tussenhausen prallte ein Autofahrer gegen einen abgebrochenen Baumstamm

In Bad Wörishofen und Tussenhausen brachen mehrere Äste von Bäumen ab und stürzten auf geparkte Autos

In Türkheim fuhr ein Fahrzeug auf ein Fahrschulauto auf

Bei Marktoberdorf ereigneten sich weitere neun Unfälle. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Im Raum Memmingen landeten mehrere Autos aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit abseits der Straße. Zwei der Autofahrer waren mit Sommerreifen unterwegs.

Zwischen Boos und Winterrieden ist ein LKW umgekippt

Weitere Unfälle auch im restlichen Zuständigkeitsgebiet der Allgäuer Polizei

Auch in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg mussten die Einsatzkräfte am Freitag und in der Nacht zum Samstag mehrfach wegen witterungsbedingten Unfällen ausrücken.