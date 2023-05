Im Schwarzsee in Kitzbühel ist am Mittwoch ein 78-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann schwamm in dem See, bis er plötzlich unterging und ertrank.

Die Polizei Kitzbühel wurde gegen 13:30 Uhr zum Schwarzsee in Kitzbühel gerufen. Ebenfalls vor Ort waren laut Polizei die Feuerwehr Kitzbühel, Rettungssanitäter des Roten Kreuzes, sowie zwei Rettungshubschrauber. Gerufen worden waren die Einsatzkräfte von Zeugen, insbesondere einem Bademeister, die mitansahen, wie ein älterer Mann untergegangen war.

Mann ging einfach unter

Die Zeugen gaben laut Polizei an, dass der ältere Mann "in den See stieg und beim Schwimmen plötzlich ohne Hilfeschreie unterging". Der Bademeister hatte daraufhin die Rettungskräfte gerufen.

78-jähriger Mann im Schwarzsee ertrunken

Diese suchten den See mit Tauchern ab und fanden um etwa 14:10 Uhr den leblosen Körper des 78-jährigen Österreichers. Die Einsatzkräfte bargen den Mann aus dem Wasser. Es war jedoch zu spät. Die Notärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Polizei nach gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft Innsbruck mitgeteilt. Aufgrund der Umstände wurde keine Obduktion angeordnet.

Nicht der erste Ertrunkene in dieser Woche - Wasserwacht warnt vor Gefahren

Das ist nicht der erste Fall in dieser Woche, bei dem ein Mensch in einem See ertrinkt. Am Pfingstmontag sind gleich zwei Männer im Allgäu beim Schwimmen ums Leben gekommen. In Unterschleißheim ein junger Mann beim Schwimmen ertrunken und in Salem ist ein Tourist im Schlossee gestorben. Aktuell gehen viele Leute wegen des schönen Wetters in Bayern, Österreich und im Allgäu Baden. Die Wasserwacht warnt deshalb eindringlich vor den Gefahren, die beim Baden und Schwimmen in Seen auftreten können.