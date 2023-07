Nach dem Großbrand im Günzburger Kindergarten Heilig-Geist in der Nacht auf Samstag vergangener Woche hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige ermittelt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche ist der Kindergarten Heilig-Geist in Günzburg durch einen Brand zerstört worden. Schnell war die Polizei von einer möglichen Brandstiftung ausgegangen. Seither hatten Ermittler der Polizei mit Hochdruck an der Aufklärung des Brandes gearbeitet. Nun konnte die Polizei einen Erfolg vermelden.

Brand in Heilig-Geist-Kindergarten in Günzburg: Möglicherweise sind zwei Jugendliche verantwortlich

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren identifiziert. Beide stehen im Verdacht für das Feuer in den Kindergarten verantwortlich sein. Den beiden Jungen werde zumindest fahrlässige Brandlegung zur Last gelegt, so die Polizei weiter.

Hausdurchsuchungen am Donnerstagmorgen durch Kripo-Beamte

In den Morgenstunden des Donnerstag hatten Polizeibeamte die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen Jugendlichen durchsucht und dabei mehrere Gegenstände sichergestellt. Diese "Asservate" werden in den nächsten Wochen genauer ausgewertet, berichtet das zuständige Polizeipräsidium.

Polizei veröffentlicht vorerst keine weiteren Details zu dem Stand der Ermittlungen

Die beiden Jugendlichen wurden von der Polizei nach den Durchsuchungen vernommen. Angaben zu deren Aussagen machte die Polizei noch nicht und verwies dabei auf die laufenden Ermittlungen. Beide wurden nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß entlassen.

Millionenschaden bei Feuer in Günzburg entstanden - Dutzende Kinder betroffen

Bei dem Feuer in dem Kindergarten Heilig-Geist war am vergangenen Wochenende ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Für 88 Kindergarten-Kinder drohte ein Verlust des Betreuungsplatzes. Bis zum den Sommerferien werden die Kinder in den Räumlichkeiten der Heilig-Geist-Kirche, bzw. dem Pfarrzentrum betreut. Dies ist allerdings nur eine erste Zwischenlösung.

Viel Hilfe nach Brand von Günzburger Kindergarten

Nach dem Feuer in dem Kindergarten erlebte die Stadt Günzburg eine Welle der Hilfsbereitschaft. Andere soziale Einrichtungen, Unternehmen, andere Kommunen, Vereine und Privatpersonen boten ihre Hilfe an. Zudem informierte die Stadt die betroffen Eltern in kürzester Zeit über das weitere Vorgehen.