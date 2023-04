Wieder hat die Polizei kurz vor dem Beginn der Osterferien Schulschwänzer am Allgäu Airport (Flughafen Memmingen) erwischt. Die Ausreden waren teilweise kurios.

Am Donnerstag, zwei Tage Beginn der Osterferien stellten die Beamten der Grenzpolizei Memmingen am Allgäu erneut mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht fest. Wie bereits am Tag zuvor, verlängerten offenbar Eltern in mehreren Fällen die Osterferien eigenmächtig und ohne Erlaubnis der Schulen. "In allen Fällen wurde behauptet, dass die Kinder als krank gemeldet wurden, obwohl nachweislich die Flugtickets bereits vor mehreren Wochen gebucht wurden", heißt es im Polizeibericht. Gegen die Eltern im Alter zwischen 29 und 42 Jahren laufen jetzt Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Kinder waren im Alter zwischen 7 und 14 Jahren. Die Weiterreise gestatteten die Beamten aber.

Schule schwänzen, um in den Urlaub zu fliegen: schon verlockend... aber verboten!

Immer wieder kommt es auch im Allgäu vor, dass die Polizei mit Schulschwänzern zu tun hat, besonders häufig am Flughafen Memmingen. Der Grund ist meist: Geld sparen. Wer außerhalb der Ferienzeiten fliegt, zahlt of niedrigere Preise. Für manche Eltern kann es deshalb recht verlockend sein, ihr Kind einfach krank zu melden und schon ein oder zwei Tage vor Ferienbeginn aus der Schule zu holen. So kann man schnell mal etwas Geld sparen. Das Problem dabei: Eltern verletzten damit die gesetzlich geltende Schulpflicht. "Die Schulpflicht bedeutet, das Kinder prinzipiell in der Schule zu sein haben, außer eben es sind Ferien oder die Kinder sind krank", erklärt Holger Stabik im Podcast zum Thema Schulfplicht auf all-in.de.

Podcast: Das blüht den Eltern von Schulschwänzern

Innerhalb eines Jahres wurden laut Stabik am Allgäu Airport rund 200 solcher Verstöße gegen die Schulpflicht gemeldet. Was die Gründe für so ein Verhalten sein könnten, wie oft das am Flughafen Memmingen vorkommt, wie solche Eltern reagieren, wenn die Polizei sie bei einer solchen Verletzung der Schulpflicht erwischt und was den Eltern danach an Strafen blüht, unter anderem darauf geht Holger Stabik im Podcast mit all-in.de ebenfalls ein.