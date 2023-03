Immer wieder kommt es auch im Allgäu vor, dass die Polizei mit Schulschwänzern zu tun hat. Vor allem am Flughafen Memmingen beschäftigt die Beamten dabei aber regelmäßig ein besonderer Fall des Schulschwänzens: Manchmal sind nämlich auch die Eltern der Grund dafür, dass ihre Kinder nicht in der Schule sitzen, wie sie es eigentlich müssten. Über genau solche Fälle haben wir mit Holger Stabik, dem Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, im Podcast auf all-in.de gesprochen.

Kinder krank gemeldet um früher zu verreisen

Mit der Familie in den Urlaub fliegen. Was gibt es Schöneres? Wenn doch nur die Flug-Tickets während der Ferien nicht immer so teuer wären. Für manche Eltern kann es deshalb recht verlockend sein, ihr Kind einfach krank zu melden und schon ein oder zwei Tage vor Ferienbeginn aus der Schule zu holen. So kann man schnell mal etwas Geld sparen. Das Problem dabei: Eltern verletzten damit die gesetzlich geltende Schulpflicht. "Die Schulpflicht bedeutet, das Kinder prinzipiell in der Schule zu sein haben, außer eben es sind Ferien oder die Kinder sind krank", erklärt Holger Stabik.

Podcast zu: Schulpflicht wegen Urlaubsreise missachtet

Beispielsweiseam 18. Januar gab es wieder so einen Fall am Allgäu Airport. Zwei Elternpaare wollten dort mit ihren insgesamt fünf Kindern vom Flughafen Memmingen aus in den Urlaub reisen, obwohl die Kinder eigentlich in der Schule hätten sein sollen. Das waren jedoch keineswegs Einzelfälle. Innerhalb eines Jahres wurden laut Stabik am Allgäu Airport rund 200 solcher Verstöße gegen die Schulpflicht gemeldet. Was die Gründe für so ein Verhalten sein könnten, wie oft das am Flughafen Memmingen vorkommt, wie solche Eltern reagieren, wenn die Polizei sie bei einer solchen Verletzung der Schulpflicht erwischt und was den Eltern danach an Strafen blüht, unter anderem darauf geht Holger Stabik im Podcast mitall-in.deein.