Der Dauerregen in den vergangenen Tagen sorgte für überflutete Wiesen und Parkplätze im Allgäu. So beurteilt das Wasserwirtschaftsamt die Lage.

Erst ist es tagelang heiß, um die 30 Grad und keine Abkühlung in Sicht. Und jetzt regnet es tagelang in Dauerschleife: Die Regenmengen machen sich auch im Allgäu bemerkbar: Von überfluteten Wiesen über eine gesperrte Straße bis hin zu einem unter Wasser stehendem Parkplatz war alles dabei. Die Kollegen von Allgäu.tv haben beim Wasserwirtschaftsamt nachgefragt, wie die Hochwasserlage im Allgäu am Dienstag aussah.