Die Allgäuer Festwoche neigt sich dem Ende entgegen. Zeit also für ein erstes Fazit. allgäu.tv hat sich auf dem Traditionsfest in Kempten mal umgehört.

Erst Pandemie, dann Planungschaos, nun ist sie zurück: bereits am Samstag öffnete die Allgäuer Festwoche offiziell ihre Pforten. Gutes Wetter sorgt dieses Jahr für regen Betrieb auf dem Gelände. Am Tag sechs des Volksfests ist es Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen, bevor es am Wochenende nochmal richtig los geht. Wie die Gäste die diesjährige Veranstaltung wahrnehmen und wie Überfüllung vermieden werden soll - allgäu.tv war vor Ort und hat nachgefragt.

Bildergalerien zur Festwoche

Hier gibt's noch mehr Bilder von Festzelt und Messe:

Mehr von der Festwoche findet ihr auch auf allgäuer-zeitung.de.