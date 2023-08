Auf der Allgäuer Festwoche in Kempten, die vom 12. bis 20. August 2023 stattfindet, kann man es sich nicht nur im Festzelt gut gehen lassen. Auch die Messe, die laut dem Veranstalter die größte Wirtschaftsmesse der Region ist, lockt jährlich scharenweise Besucherinnen und Besucher an. Am Montag, dem dritten Tag der Festwoche, tummelten sich zahlreiche Interessierte an den verschiedenen Ständen der Aussteller. Der Montag auf der Wirtschaftsmesse in Bildern.