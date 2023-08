Krüge in die Luft und Singen bis der Hals kratzt! Das scheint am Montagabend im Festzelt der Allgäuer Festwoche das unausgesprochene Motto zu sein. Nach des Messe-Besuchs ging es für Party-Mäuse und Bier-Freunde ab auf die Bierbänke. Nicht einmal der temporäre Einlass-Stopp trübte die gute Stimmung. Die Festzelt-Party in Bildern.