Seit einigen Jahren mehren sich Meldungen über Angriffe von Orcas auf kleine Motorboote und Segelyachten im Mittelmeer und der Biscaya: Nun hat es auch zwei Rennyachten getroffen.

Das "Ocean Race" meldet einen weiteren spektakulären Zwischenfall. Auf der Schlussetappe der berühmten Regatta um den Globus haben mehrere Orcas zwei Boote attackiert. Betroffen waren die Teams Jajo und Mirpuri Trifork Racing, die in der Klasse der VO65-Boote am Ocean Race 2023 teilnehmen.

Attacken auf Ocean-Race-Yachten am Donnerstagnachmittag

Beide Teams seien am Donnerstag gegen 16:50 Uhr deutscher Zeit auf eine Gruppe von Orcas getroffen, meldet der Veranstalter der Regatta auf seiner Internetseite. Der Zwischenfall ereignete sich demnach westlich von Gibraltar. Jajo und Mirpuri Trifork Racing hätten nach der Begegnung die Rennleitung des Ocean Race über den Vorfall informiert. An Bord der beiden Rennyachten gab es durch den Zwischenfall keine Verletzten. Die Boote erlitten durch die Schwertwale auch keine Schäden, meldet der Veranstalter weiter.

Ocean Race: Orca-Angriff auf Rennyachten war "gefährlich"

Der Skipper von Team Jajo, Jelmer van Beek berichtet, dass drei Orcas direkt auf sie zugeschwommen seien und das Ruder der Rennyacht attackiert hätten. Es sei beeindruckend gewesen, diese schönen Tiere zu sehen, gleichzeitig aber auch gefährlich für das Team. Die Crew habe sofort alle segel gerefft und die Geschwindigkeit verlangsamt. Nach einigen Attacken seien die Tiere dann wieder verschwunden, so der Jajo-Skipper weiter.

Orca-Attacken auf Segelyachten nehmen zu

Immer wieder berichten Segler und andere Bootsführer über Angriffe von Orcas auf ihre Boote. Diese finden derzeit aber hauptsächlich im Bereich zwischen der Biscaya und der Straße von Gibraltar statt. Der Grund für das Verhalten der Tiere ist von der Wissenschaft noch nicht geklärt. Möglicherweise handelt es sich aber um Attacken auf vermeintliche Nahrungskonkurrenz. Schwertwale gehören zur Familie der Delfine und kommen weltweit in der Nähe der Küsten vor. Sie sind für ihre Intelligenz und ihr Sozialverhalten bekannt. Orcas werden auch häufig als Schwert- oder Killerwale bezeichnet.

Ocean Race führt um die Welt

Das Ocean Race (früher u.a. Volvo Ocean Race) ist eine Regatta für Rennyachten, die alle drei Jahre stattfindet. Diese führt die Teilnehmer in mehreren Etappen rund um die Welt. Beim Ocean Race 2023 nehmen Boote in zwei Klassen teil. Neben der Imoca-Klasse absolvieren auch Rennyachten der Klasse VO65 einige Etappen des Rennens. Start des Ocean Race 2023 war Alicante. Von dort aus ging es für die Teilnehmer über Kap Verde, Kapstadt, Itajaí, Newport, Aarhus, Den Haag zum Ziel in Genua. In Kiel zeigten sich die Boote in einem sogenannten Fly-By.

Boris Herrmann mit Malizia: Auf Weg zum Treppchen

Am Ocean Race 2023 nimmt auch der Deutsche Skipper Boris Herrmann mit seinem Team Malizia teil. Nach den bisherigen Etappen hat das Team schon vor der Zieleinfaht in Genua einen Platz auf dem Treppchen sicher. Boris Herrmann wurde einem breiten Publikum während seiner Teilnahme an der Vendee Globe bekannt. Diese Regatta für Ein-Hand-Segler gilt als das härteste Rennen um die Welt.