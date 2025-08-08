Ungewöhnlicher Notruf: Münchner Retter lösen Einsatz auf Korsika aus

Am Montagabend ist bei der integrierten Leitstelle München ein eher ungewöhnlicher Notruf eingegangen. Wie die Feuerwehr München mitteilt, meldete sich eine Frau, deren Mutter sich bei der Gartenarbeit schwer verletzt hatte und dringend medizinische Hilfe benötigte. Allerdings: Der Unfall hatte sich nicht im Großraum München, sondern auf Korsika ereignet.

Münchner Retter lokalisieren Frau auf Korsika

Laut Mitteilung war die Mutter der Anruferin in ihrem Ferienhaus verunglückt. Die Leitstelle konnte nach dem Notruf telefonischen Kontakt mit der Verletzten herstellen und den genauen Standort des Hauses auf Korsika mittels Onlinekarten feststellen.

Unfall auf Korsika: Französische Retter lange nicht erreichbar

Im Anschluss versuchte die Münchner Leitstelle, Kontakt zur Rettungsleitstelle auf Korsika herzustellen, scheiterte jedoch immer wieder. Weitere nationale französische Stellen, darunter mehrere Konsulate, erreichten die Münchner Retter ebenfalls nicht. Erst nachdem die Bayern eine deutsche Rettungsleitstelle in Grenznähe zu Frankreich erreicht hatten, konnte über diese wiederum ein deutschsprachiger Retter in Frankreich kontaktiert werden.

Die französischen Retter kümmerten sich anschließend darum, dass der korsische Rettungsdienst zu der verletzten Frau eilen konnte.