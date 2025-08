Vollbremsung wegen Radfahrerin: Drei Menschen in Bus verletzt

Am Montagnachmittag ist eine Radfahrerin in Münchner Stadtteil Ramersdorf beinahe mit einem Bus kollidiert. Der Busfahrer musste dabei so heftig bremsen, dass drei Fahrgäste verletzt wurden. Offenbar hatte die unbekannte Radlerin eine rote Ampel missachtet.

Rote Ampel ignoriert: Radfahrerin zwingt Bus zur Vollbremsung

Laut Angaben der Münchner Polizei war der 40-jährige Busfahrer gegen 14:15 Uhr auf der rechten Fahrspur der Chiemgauer Straße in Richtung Tegernseer Landstraße unterwegs. Auf Höhe des Perlacher Weges zeigte die Ampel Grün für den Linienbus.

Zur gleichen Zeit fuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin vom Perlacher Weg nach rechts, ebenfalls auf die rechte Fahrspur der Chiemgauer Straße. Dabei soll sie laut Polizei die für sie geltende rote Ampel missachtet haben. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin zu verhindern.

Wegen Bremsmanöver gestürzt: Kleinkind und zwei Erwachsene verletzt

Durch das Bremsmanöver stürzten mehrere Passagiere im Bus. Dabei wurden eine zwei Frauen im Alter von 27 und 22 Jahren, sowie ein eineinhalb Jahre altes Kind in einem Kinderwagen verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Die Chiemgauer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Tegernseer Landstraße nur einspurig befahrbar. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Nach Unfall weitergefahren: Polizei sucht unbekannte Radfahrerin

Die Radfahrerin fuhr der Polizeimeldung zufolge nach dem Unfall weiter, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach der Unbekannten und bittet Zeugen, die Hinweise zu ihr geben können, sich unter der Telefonnummer (089) 6216-3322 bei dem Unfallkommando der Polizei München zu melden.